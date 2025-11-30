Víctor, un experto en automoción, alucina con este nuevo EBRO: "Le han copiado tecnología a los ingleses"

El renacer de una marca histórica en España llega con una propuesta que desafía a los conductores. Este nuevo modelo de EBRO ensamblado en territorio nacional sorprende por su empaque y prestaciones.

Víctor, reconocido experto en automoción, analiza al detalle este SUV familiar de EBRO y su veredicto resulta muy positivo tras examinar sus componentes y calidad de construcción.

El secreto de la tecnología copiada a los ingleses de EBRO

La respuesta a la calidad del nuevo EBRO S800 PHEV radica en el socio industrial del proyecto. El Grupo Chery fabricaba anteriormente para Land Rover y esa experiencia se nota en el producto final.

Víctor del canal Victric suelta sin pelos en la lengua un contundente "Oye, me voy a España a montarlos con la tecnología que le he copiado a los ingleses".

Este sistema híbrido enchufable entrega una potencia combinada de 279 caballos. Su batería LFP de 18,3 kWh permite una autonomía eléctrica real de entre 80 y 90 kilómetros.

El coche empuja con fuerza y el probador lo confirma tras pisar el acelerador. "Dudo que en Autovía tengáis problemas de potencia", anuncia el experto.

Un coche familiar de siete plazas con equipamiento premium

El interior destaca por el uso de materiales blandos y piel sintética. El copiloto cuenta con asiento con masaje, un extra poco común. Al ver estos acabados, el experto lanza una pregunta retórica.

"Dime a mí, ¿qué coches europeos o de marcas reconocidas tienen esto también?", concluyó.

Otros datos destacados del coche EBRO S800:

Maletero gigante que alcanza los 1.930 litros abatidos.

Carga rápida en corriente continua a 40 kW.

Consumo en autovía de 7,9 litros con batería vacía.

Precios del EBRO S800

La versión EBRO S800 Premium tiene un precio de partida de 29.990 euros para los clientes que decidan financiar con la entidad asociada.

Esta oferta exige un capital mínimo de 20.000 euros con una permanencia de 36 meses e incluye el primer mantenimiento anual o a los 15.000 kilómetros. Aquellos que prefieran el pago al contado encontrarán un valor de 32.608,61 euros.

Por su parte, el Luxury arranca en los 30.990 euros bajo las mismas condiciones de financiación y también regala la primera revisión en el servicio oficial. El precio al contado de esta unidad más equipada asciende a 34.297 euros.