Jorge, empresario, revela un dato sorprendente sobre sus camioneros internacionales: “Solo por pisar un barco ya se llevan…”

En los últimos años, el transporte por carretera ha cambiado de ritmo: las rutas internacionales se pagan distinto, los incentivos ya no alcanzan y conseguir un buen conductor se ha convertido en el gran desafío del sector. En ese contexto, Jorge Martínez, empresario y mediador laboral, describió cómo funcionan hoy los salarios y qué rutas están marcando la diferencia.

Los pluses de Reino Unido: 300 euros extra solo por cruzar

En una charla en el canal Rutas de Éxito, Jorge, CEO de Endobalcorp, reveló que uno de los puntos más llamativos está en las rutas hacia Reino Unido. Explicó que muchos transportistas recibían “casi 300 euros extra” solo por llegar a territorio británico: “Nada más por pisar un barco ya se llevaban 150 €, y otros 150 € más por pisar Inglaterra”.

Contó que estos pagos compensaban riesgos como los atascos aduaneros, los controles exhaustivos y la amenaza constante de migrantes escondiéndose en los camiones, algo que sigue generando sanciones y situaciones límite para los trabajadores.

Salarios según la ruta: dónde se gana más y por qué escasean los conductores

El empresario también comparó cómo se mueven los sueldos según el tipo de servicio y la región. Señaló que el transporte local es lo peor pagado y que el internacional continúa siendo el mejor remunerado, especialmente en rutas complejas.

Añadió que Barcelona y el norte tienen los convenios más altos, frente a áreas como Andalucía o Castilla-La Mancha. Explicó que esta diferencia empuja a muchos jóvenes hacia el internacional “para cobrar lo máximo posible” antes de pasar a etapas donde importa más dormir en casa que ganar más dinero.

Durante la conversación reconoció que la escasez de conductores se explica menos por la falta de trabajo y más por la dificultad de casar expectativas entre empresas y trabajadores. Según dijo, muchos conductores cambian de empresa por motivos vitales, no salariales: tener hijos, querer pasar más tiempo en casa o evitar viajes largos influyen tanto como la nómina.

Las rutas más duras: migrantes, controles extremos y un caso impactante

En las rutas hacia Reino Unido, el empresario confesó que siguen produciéndose situaciones que muchos conductores prefieren evitar. Contó el caso de un camionero de frigorífico que descubrió cinco personas escondidas en su remolque al pasar aduanas, “dos vivas y tres fallecidas”. Explicó que estos episodios, sumados a sanciones que pueden recaer sobre el chófer, hacen que incluso los pluses elevados no convenzan a muchos a aceptar esas rutas.

En su reflexión final, Jorge aseguró que el transporte vive un momento decisivo: “Hay muchísimo espacio para mejorar”. Insistió en que, pese a la falta de relevo generacional y la presión de la competencia extranjera, sigue siendo un sector lleno de oportunidades “para quien quiera trabajar y para quien quiera crecer”.