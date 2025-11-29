Un experto en automoción revela el truco que todo dueño de un coche debe saber: "No vas a tener problemas"

Un experto en automoción revela el truco que todo dueño de un coche debe saber Freepik

Un experto en automoción ha revelado un truco esencial que todo dueño de coche debería conocer para evitar problemas con el agua en su vehículo. Aunque es normal que entre algo de agua en las puertas, lo que realmente puede generar problemas es cuando se queda dentro. Este sencillo consejo permitirá a los conductores mantener sus coches en buen estado.

"Si lo controlas, no vas a tener problemas": el truco del experto en automoción para evitar filtraciones de agua

El usuario de TikTok @talleresebenezer, especialista en automoción, explicó que en todas las puertas de los coches existen desagües en la parte baja que permiten la salida del agua acumulada. Sin embargo, con el tiempo, la suciedad, las hojas y otros residuos pueden obstruir estos desagües.

Esto provoca que el agua se quede atrapada dentro de la puerta, lo que puede ocasionar daños como óxido o mal funcionamiento de componentes internos.

La solución es sencilla: con un destornillador, el dueño de coche puede limpiar estos desagües de forma periódica. Realizando esta tarea, que no requiere conocimientos técnicos, se puede evitar la acumulación de agua y prevenir problemas más serios a largo plazo.

Según el experto, “si controlas bien los desagües, no vas a tener problemas”, una recomendación clave para mantener el coche en buen estado durante todo el año.

Un mantenimiento fácil y rápido para evitar problemas en el coche

El mantenimiento de los desagües del coche no es algo que se suele hacer con frecuencia, pero es una tarea sencilla que puede evitar costosas reparaciones. Además de las puertas, otras partes del vehículo, como el techo solar y los desagües del maletero, también requieren atención.

Si estos conductos se mantienen limpios, el agua podrá fluir correctamente y no causará problemas adicionales como malos olores o daños en los sistemas eléctricos.

Realizar esta revisión periódica no solo ayuda a prevenir los problemas de humedad, sino que también prolonga la vida útil del vehículo. Es un simple hábito que, de ser implementado a tiempo, puede evitar que los conductores tengan que enfrentarse a costosas reparaciones.