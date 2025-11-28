Este KIA con 600 kilómetros de autonomía está en el top 3 de los coches eléctricos más vendidos en España en lo que va de 2025

El KIA EV3, con una autonomía de 600 kilómetros, ha logrado posicionarse en el top 3 de los coches eléctricos más vendidos en España durante los primeros meses de 2025.

Este SUV eléctrico no solo destaca por su impresionante eficiencia, sino también por su precio competitivo y diseño moderno.

El KIA EV3 se coloca entre los coches eléctricos más vendidos en España

Este modelo con diseño eficiente y un precio que ronda los 29.960 euros, es una opción popular para quienes buscan un SUV eléctrico de tamaño compacto con excelentes características, según indica el sitio Car and Driver.

Además, su motor de 204 CV proporciona una conducción suave y fiable, adaptándose tanto a la ciudad como a viajes largos sin perder eficiencia.

El modelo ha sido bien recibido por los conductores, quienes valoran especialmente su autonomía de 600 kilómetros en la versión Long Range, que lo coloca por encima de muchos otros competidores.

Además, el EV3 ofrece un interior espacioso, ideal para viajes largos, y utiliza materiales reciclados, lo que resalta su compromiso con la sostenibilidad.

Características clave del KIA EV3 que lo hacen destacar

Entre sus características principales, destacan:

Diseño aerodinámico y moderno : Su línea Opposites United no solo aporta una estética distintiva, sino también un rendimiento eficiente, con un coeficiente aerodinámico de 0,267 Cd, que ayuda a reducir el consumo de energía.

Espacio interior funcional : A pesar de ser un SUV compacto, el EV3 ofrece un maletero de 460 litros, que se puede expandir hasta 1.250 litros, ideal para viajes largos y necesidades diarias.

Compromiso con la sostenibilidad: Más de 28,5 kg de materiales reciclados se utilizan en el diseño del coche, incluyendo elementos como el volante y las alfombrillas, lo que refuerza el enfoque ecológico de KIA.

El futuro de la movilidad eléctrica: el éxito del KIA EV3 en España

La posición del KIA EV3 en el top 3 de los coches eléctricos más vendidos en España es una clara señal de la creciente aceptación de los vehículos eléctricos en el mercado.

Los otros vehículos que completan el listado de los 3 son el Tesla Model 3, encabezando el top. Luego, van seguidos del Tesla Model Y.

El éxito del EV3 confirma que los conductores españoles están cada vez más interesados en opciones sin emisiones que ofrezcan tanto rendimiento como eficiencia.