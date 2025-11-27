Skoda prevé cerrar su tercer ejercicio consecutivo con récord de ventas en España con más de 40.000 entregas

Skoda, marca checa del Grupo Volkswagen, prevé cerrar su tercer ejercicio consecutivo con récord de ventas en España. Esto equivaldría a un incremento superior al 4,5% en comparación con 2024, ejercicio en el que la compañía logró entregar 38.255 unidades.

En los 10 primeros meses del año, Skoda matriculó en España un total de 35.550 vehículos, lo que supuso un incremento del 21,2% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Este guarismo equivale a contar con una cuota de mercado del 3,7%. Todo ello en un contexto marcado por la incesante llegada de marcas de origen chino.

Ahora bien, según explicó ayer Fidel Jiménez de Parga, director general de Skoda en España, "creemos que podemos lograr el 5% de cuota de mercado en España". Ahora bien, para ello confían en las versiones microhíbridas (MHEV, por sus siglas en inglés), las cuales llegarán en 2027 -al igual que sucederá en Seat-.

De hecho, con estos datos, el mercado español se sitúa como el séptimo más importante para la compañía. "Antes España tenía voz, pero ahora tenemos voz y voto", señaló el directivo.

Para lo que resta de ejercicio, Jiménez de Parga adelantó una cierta ralentización del mercado. Una situación que se explica por el efecto calendario debido a la dana de finales de octubre de 2024 que afectó con especial intensidad a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En lo que a la rentabilidad de la red se refiere, el director general de Skoda en España apuntó que la previsión es cerrar el ejercicio en el entorno del 2,5%. Una cifra muy por encima de la media del sector, dado que al cierre del segundo trimestre del año, la rentabilidad de la red de concesionarios se situó en el 1,4%.

En cuanto a los puntos de venta, Jiménez de Parga señaló que en la actualidad cuentan con 105 puntos de venta. Ahora bien, de cara al año que viene la compañía tiene la intención de incrementar esta capilaridad, hasta alcanzar los 125 puntos de venta.

Skoda escala en Europa

Lo cierto es que este 2025 se ha convertido en uno de los mejores ejercicios de la historia de Skoda. Además de celebrar su 130 aniversario, la compañía se sitúa como la tercera marca que acumula más ventas en el mercado europeo, tan sólo por detrás de la marca Volkswagen y de Toyota.

Entre enero y octubre, las ventas de Skoda en Europa registraron un incremento del 10,4% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 698.586 unidades matriculadas.

Cabe precisar que Skoda no tiene actividad en ninguno de los dos mercados más grandes del mundo: China y Estados Unidos. Así las cosas, la gran mayoría de sus ventas las realiza en el Viejo Continente. La apuesta de la compañía pasa por explorar mercados del sudeste asiático, como Vietnam.

Con todo, la compañía logró incrementar un 9,5% su cifra de negocios en los nueve primeros meses del año, hasta situarla en los 22.342 millones de euros.

En cuanto a las ventas de vehículos, en los nueve primeros meses del año, la compañía comercializó un total de 869.653 vehículos a nivel mundial, lo que supone un incremento del 7,5% en la comparativa interanual.

El beneficio operativo de Skoda entre enero y septiembre registró un incremento del 5,3%, hasta situarse en los 1.790 millones de euros.

En términos de rentabilidad, el margen de Skoda al cierre de septiembre se situó en el 8%, lo que supuso 0,3 puntos porcentuales menos frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Pese a ello, Skoda se sitúa como una de las enseñas con una rentabilidad más elevada.