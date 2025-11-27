Pedro Sánchez presentará el Plan Auto 2030: así funcionarán ahora las ayudas del gobierno del Plan Moves III

El presidente Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este domingo desde Johannesburgo. Moncloa

El próximo 3 de diciembre, Pedro Sánchez desvelará el esperado Plan Auto 2030 en España, el cual modificará por completo sector automotor español.

Esta iniciativa pretende trazar la nueva hoja de ruta automotriz y reformular el sistema de subvenciones actual para acelerar la electrificación del parque móvil y reducir las emisiones contaminantes.

¿Cómo transforma el Plan Auto 2030 la gestión del Moves III y las ayudas?

La modificación sustancial reside en un cambio en su control de los fondos y su ejecución para la compra de vehículos electrificados. . Tal como informan desde Europa Press, será el Gobierno central quien asuma la gestión integral del proceso, desde el trámite administrativo hasta el pago final.

Se termina así la administración fragmentada por comunidades autónomas que causaba desigualdades y demoras en el cobro. Asimismo, se espera la creación de un fondo único nacional para que ningún solicitante quede excluido por el agotamiento temprano de partidas regionales.

El cambio más relevante para el ciudadano es la inmediatez. La industria automotriz confía plenamente en que el descuento para coches eléctricos e híbridos enchufables se aplique directamente en el punto de venta al momento de la adquisición. De esta forma, el comprador no tendrá que adelantar el dinero ni esperar meses para el reembolso.

Exigencias del sector y un futuro sin emisiones en España

Según Europa Press, desde el Ministerio de Industria, Jordi García define la estrategia como "ambiciosa y consensuada". No obstante, la patronal Anfac pide garantías de ejecución real para proteger la industria.

Su presidente, Josep María Recasens, manifestó recientemente una postura firme sobre la necesidad de evitar que las medidas queden sin ejecución.

"Necesitamos un plan con una dotación presupuestaria adecuada que permita contar con una perspectiva de lo que queremos que sea el sector en España más allá de 2030. Un plan tiene que tener un responsable, ejecutores, objetivos y partidas presupuestarias; todo lo que se desvíe de esto será un panfleto o informe, pero no un plan", sentenció Recasens.

El objetivo final de estas políticas abarca también el fomento a la I+D y la producción nacional de baterías para coches eléctricos para asegurar la competitividad europea.