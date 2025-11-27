La Guardia Civil aclara qué vehículos podrán seguir circulando sin baliza V16 desde el 1 de enero

La baliza V16 será obligatoria en el coche en 2026

La llegada de 2026 marcará un antes y un después para la seguridad vial en España. La baliza V16 conectada a la plataforma DGT 3.0 sustituirá progresivamente a los tradicionales triángulos, convirtiéndose en la señal obligatoria para alertar de una avería o accidente. Sin embargo, el último aviso de la Guardia Civil ha despejado una duda clave: no todos los vehículos deberán llevarla, y las motocicletas quedan fuera de esta exigencia, aunque su uso sí es recomendable.

Qué dice la normativa sobre la V16 conectada

Según la Guardia Civil, la baliza V16 será la única señalización permitida para vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. La obligación afectará a varios tipos de transporte:

Turismos particulares

Vehículos mixtos

Furgones y transporte de mercancías

Autobuses

En todos estos casos, la baliza deberá guardarse en un lugar accesible desde el interior del vehículo para evitar salir a la calzada tras una incidencia.

Las motocicletas, excepción que genera debate

El cuerpo policial confirmó que las motos no estarán obligadas a llevar la baliza V16 conectada. Aun así, aconsejan utilizarla por seguridad, ya que facilita la visibilidad en carretera y envía su geolocalización a la DGT, lo que ayuda a advertir a otros conductores y a reducir riesgos.

La recomendación se basa en que, pese al menor espacio de carga, las motos también quedan expuestas a averías en zonas peligrosas.

Cómo debe ser la baliza V16 homologada

No todas las luces valen. Para que sea válida en España, la baliza necesita:

Haber superado el proceso de certificación oficial

Incluir la marca del laboratorio de pruebas

Mostrar un número de serie identificativo

Además, debe emitir una señal luminosa visible y estar siempre cargada. Conviene comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.

Los triángulos y las balizas no conectadas seguirán siendo válidos únicamente para vehículos extranjeros en circulación internacional.