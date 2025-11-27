Un experto en automoción avisa sobre los coches de segunda mano: "Empiezas por los 15.000 € si no quieres vivir en el taller"

El mercado de segunda mano sigue siendo una de las vías más utilizadas para estrenar coche en España, pero ya no es tan sencillo acertar como hace unos años. Así lo afirma Paco Recio, fundador de CochePro.es y experto en automoción, quien en el pódcast Zona Boxes recalca que el presupuesto necesario ha aumentado si lo que se busca es una compra tranquila, segura y sin averías constantes.

Comprar al contado, la opción más rentable para un particular

Recio señala que hoy conviven distintas fórmulas para acceder a un coche, como el renting, el leasing o la compra tradicional, cada una con ventajas según el perfil del cliente. En su experiencia, para un usuario particular sin intereses fiscales, “al contado, para mí, desde luego, suele ser la opción más rentable como mínimo. Eso seguro”.

Aunque reconoce que el renting aporta comodidad, recuerda que ese servicio se paga y no es la alternativa más económica.

"Yo empecé en 15.000": el nuevo precio de entrada para un coche fiable

Preguntado por el presupuesto necesario para adquirir una unidad segura, Recio descarta las cifras que hace una década podían considerarse suficientes. “Yo empecé en 15.000 y casi casi me voy yendo ya a 20.000 si quieres un coche, oye, que es de segunda mano, pero que de verdad no tengas que estar todo el día en el taller”, afirma.

Para él, el precio no debe ser el único criterio, pero sí una referencia mínima para acceder a vehículos con buen mantenimiento, kilometraje coherente y sin reparaciones ocultas.

Consejos clave antes de cerrar la compra

El especialista recuerda que la emoción puede jugar malas pasadas en una visita al coche. Por eso defiende acudir con una lista clara de aspectos a revisar. Recomienda evaluar la carrocería, comprobar alineaciones, daños, repintados o posibles golpes estructurales y, si es posible, utilizar un medidor de pintura.

También sugiere examinar el interior, el desgaste de mandos, los kilómetros declarados y la existencia de historial de mantenimiento, aunque no sea oficial. Para detectar reparaciones, aconseja fijarse en fechas de faros, cinturones o tornillos manipulados: “Cuando un coche nunca se ha tocado, ese tornillo está impecable porque nunca se ha vuelto a quitar ya poner”.

En su visión, la clave está en encontrar coherencia: número de propietarios, estado real, documentación y cuidado recibido.