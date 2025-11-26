Insostenible: 9 de cada 10 jóvenes españoles le dicen adiós a los coches nuevos por esta razón

Un análisis confirmó que el 88,5% de los jóvenes de 18 a 24 años opta por un coche de ocasión como primera compra debido a su presupuesto limitado. Freepik

Las nuevas generaciones españolas se ven obligadas a vivir un cambio de paradigma. Lo que antes era posible para muchos jóvenes trabajadores, hoy se ha vuelto un privilegio de unos pocos, ya que el sueño del coche nuevo solo es posible para el 12 % de la población.

Un reciente estudio en automoción expuso que los conductores de entre 18 y 24 años modificaron sus hábitos de consumo y expectativas ante la realidad financiera que se vive.

La razón económica detrás del adiós a los modelos nuevos

Según informa Europa Press basándose en el análisis de tendencias de coches.net, el 88,5% de los conductores de entre 18 y 24 años afirma que comprará un vehículo de segunda mano. Esta cifra indica que casi 9 de cada 10 encuestados optan por el mercado de ocasión como vía de acceso a la movilidad.

La situación actual vuelve insostenible la adquisición de coches a estrenar para la gran mayoría de este grupo demográfico.

La barrera principal, obviamente, es el presupuesto. El 82,8% de los interesados dispone de un máximo de 13.000 euros para la operación.

Con este dinero, el objetivo se centra en modelos que tienen entre 6 y 8 años de antigüedad. Aunque existen alternativas como el renting, la preferencia por la propiedad del usado se mantiene firme.

¿Qué buscan los jóvenes españoles en sus coches hoy?

Los euros en el bolsillo deciden por nosotros, incluso en la elección del combustible y la tecnología. El 87,3% de los jóvenes españoles se decanta por motores diésel o gasolina. Esta elección se liga directamente al menor precio de estas motorizaciones frente a los coches híbridos o coches eléctricos.

Aunque la economía prima, los jóvenes conductores no renuncian a ciertas prestaciones. Los factores que más pesan en la decisión final son:

El precio (33,3%)

La potencia del motor (14,9%)

El consumo del vehículo (10,3%)

Para el 35,6%, la compra responde a la pura necesidad de tener su primer coche.

Antes de dar el paso, el 66 % investiga en webs especializadas.

Finalmente, la mitad de ellos (50,6 %) termina cerrando el trato en un concesionario oficial, buscando la seguridad que a veces no ofrece el trato entre particulares.