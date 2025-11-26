La competencia eléctrica se intensifica: Tesla reduce sus ventas a la mitad en Europa en un mercado que crece un 33%

Tesla va camino de cerrar su segundo ejercicio consecutivo con una reducción en las ventas. La compañía estadounidense paga a lo largo del presente ejercicio el cambio en algunos de sus modelos, así como el desempeño realizado por su fundador y consejero delegado, Elon Musk, en la Administración Trump.

Tan dramático está siendo su desempeño que la compañía fue la que más redujo sus matriculaciones en el Viejo Continente en octubre. Tesla comercializó 6.964 vehículos en el mes, lo que equivale a una caída del 48,5% en la comparativa interanual, según datos de la patronal europea de fabricantes de automoción (Acea).

Por poner estas cifras en contexto, Land Rover superó a Tesla en ventas en octubre. La enseña británica premium comercializó el pasado mes de octubre un total de 7.877 vehículos, en línea con el mismo mes del ejercicio anterior.

Pero el dato es más preocupante si se tiene en cuenta que BYD, su rival en la carrera por liderar las ventas de modelos completamente eléctricos, casi triplicó las matriculaciones realizadas por Tesla. La multinacional china comercializó en octubre un total de 17.470 unidades, más de tres veces lo matriculado en el mismo mes de 2024.

Este desempeño es fruto de su expansión en múltiples mercados europeos a lo largo del presente ejercicio. De hecho, BYD se situará este año por primera vez como la marca con más ventas de modelos eléctricos en todo el mundo.

Todo ello se produce en un momento en el que las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron las 225.399 unidades, lo que supuso un incremento del 32,9% frente al mismo mes del año anterior.

Así las cosas, Tesla aportó en octubre el 3% de las ventas de modelos eléctricos en Europa. Una cuota de mercado insignificante si se tiene en cuenta que en el mismo mes del año pasado esta penetración se situaba en el 8%. Es decir, Tesla ha perdido cinco puntos de mercado en un año.

El mercado crece un 26%

La situación de Tesla en el acumulado de los 10 primeros meses del año tampoco es que sea especialmente boyante. La multinacional norteamericana acumula un total de 180.688 unidades comercializadas, lo que supone una merma del 29,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Todo ello se produce en un momento en el que la competencia eléctrica se intensifica, debido a que las compañías han puesto una importante oferta de modelos eléctricos.

De esta manera, las matriculaciones completamente eléctricas entre enero y octubre crecieron un 26,2%, hasta alcanzar las 2.022.173 unidades. De hecho, las ventas de modelos eléctricos en Europa ya suponen el 18,3% del total.

Ahora bien, a falta de poco más de un mes para finalizar el ejercicio, Tesla se mantendrá por delante de BYD en ventas de vehículos eléctricos en Europa. La multinacional china comercializó en los 10 primeros meses del año un total de 138.390 unidades, casi cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior.

Cupra y Skoda impulsan a VW

En lo que al resto de consorcios se refiere, el Grupo Volkswagen se mantiene como líder en ventas. El gigante alemán del automóvil matriculó 2.963.187 vehículos entre enero y octubre, un 4,6% más en la comparativa interanual.

Dicho crecimiento estuvo impulsado por las marcas Cupra y Skoda. En el caso de la enseña de Seat S.A., las matriculaciones crecieron un 38,2% hasta octubre, con un total de 246.702 unidades comercializadas.

Skoda, por su parte, elevó sus ventas en Europa un 10,4% en los 10 primeros meses del año, hasta alcanzar las 698.586 unidades.

En el lado de las caídas, Seat y Porsche fueron las que lideraron los descensos. En el caso de Seat, las ventas alcanzaron las 181.231 unidades, lo que supuso un descenso del 20% frente al periodo enero-octubre de 2024. Porsche, por su parte, comercializó 77.938 unidades, un 11,3% menos en la comparativa interanual.