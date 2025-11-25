Richi Fernández, empresario de alquiler de coches, de sólo 23 años: "La clave está en adquirir vehículos ya devaluados"

Richi Fernández, con 23 años, gestiona una pequeña flota de coches destinados exclusivamente al alquiler entre particulares y se ha convertido en referencia en redes sociales para quienes buscan emprender sin grandes conocimientos previos del sector automotor. Su historia, contada en el podcast Zona Boxes, muestra cómo un modelo aparentemente sencillo puede transformarse en una oportunidad de negocio real.

Un modelo basado en coches usados y aplicaciones

Fernández explica que la clave está en adquirir vehículos ya devaluados, con unos diez años de antigüedad, para evitar la pérdida de valor de los coches recién matriculados. Esos automóviles se anuncian en plataformas de alquiler entre particulares, pensadas inicialmente para usuarios que solo quieren rentar su vehículo cuando no lo utilizan.

Con el tiempo, convirtió ese uso puntual en una empresa: solo compra coches para alquilarlos y aprovecha que las fianzas son más bajas y la atención más personalizada que la de las compañías tradicionales. “La gente prefiere alquilar con nosotros porque las fianzas son menores y el trato al cliente es bastante mejor”, afirma.

Según sostiene, no basta con publicar el coche y esperar. Hay estrategias para posicionar mejor los anuncios dentro de las aplicaciones, optimizar precios y conseguir una ocupación constante.

Las redes sociales hicieron crecer su negocio de alquiler de coches

El joven empresario reconoce que le costó mostrarse públicamente. Sin embargo, tras aparecer en otro podcast, entendió el impacto que podía tener: “Fue una locura la gente que nos hablaba”. Desde entonces utiliza TikTok e Instagram para explicar el modelo de negocio y atraer dos tipos de perfiles: quienes quieren invertir un coche para que él lo gestione y quienes desean montar su propio proyecto.

En el primer caso, los propietarios aportan el vehículo y reciben un porcentaje de los alquileres, mientras Fernández se ocupa de la logística, limpieza, entrega y atención al cliente. En el segundo, ofrece formación para quienes quieran replicar el sistema desde cero.

Un emprendimiento abierto a cualquiera

Fernández asegura que no se necesita experiencia mecánica ni conocimientos profundos del sector. “Yo era un chaval de 23 años sin mucha idea de motores”, recuerda. Su punto de partida fue observar cómo otros utilizaban la aplicación Movens, identificar una oportunidad y adaptarla a un negocio estable.

Dos años después, defiende que el car sharing entre particulares sigue siendo un terreno con margen de crecimiento y accesible para personas con poco capital.