Mario, experto en coches, sobre el 7 plazas más barato del sector en España: “Es como una especie de compacto con carrocería familiar”

El experto señaló que el Dacia Jogger es un coche que no aparenta su gran espacio interior desde afuera. E.E.

El mercado español sigue encareciéndose, pero Dacia mantiene su apuesta por modelos accesibles. Entre ellos destaca el Jogger, “el siete plazas más barato del mercado”, según mencionó Mario, probador especializado y creador del canal Loading Cars. El modelo llega con versiones híbridas, de GLP y con etiqueta ECO, buscando captar a familias que necesitan espacio sin entrar en precios premium.

Un siete plazas “muy polivalente” y con un concepto distinto

Durante la prueba, Mario explicó que el Jogger es un vehículo pensado para quienes necesitan versatilidad y espacio real sin saltar a un SUV grande o a una furgoneta: “Es un vehículo muy polivalente y perfecto para aquellas personas que necesiten un coche que pueda escogerse con siete plazas”. A simple vista, su estética desconcierta por su mezcla de estilos, algo que él mismo definió con precisión: “Es como una especie de compacto con carrocería familiar, una especie de crossover extraño”.

Esa combinación inesperada se refleja en sus proporciones y diseño exterior. El probador destacó que “es un vehículo que engaña”, porque por fuera no aparenta el espacio interior que realmente ofrece. En su opinión, el Jogger es un modelo pensado más para la funcionalidad que para el impacto visual: “No es un vehículo que escojas por su belleza, es un vehículo que se enfoca más en la practicidad”.

Espacio interior y siete plazas “más reales que en otros modelos”

Uno de los puntos más valorados del Jogger en la prueba es su habitabilidad. Mario señaló que el interior es amplio, aprovechado y con una configuración muy práctica: “Es un vehículo muy espacioso en su interior”. Además, subrayó que las dos últimas plazas, las que convierten al Jogger en un siete plazas, destacan por ser más utilizables que en otros rivales: “Las dos últimas plazas… son más realistas que otros modelos. Tenemos un buen espacio para adultos”.

En cuanto a calidades, recordó que estamos ante un modelo económico, pero bien resuelto para su segmento: plásticos duros, ajustes correctos y una apuesta por controles físicos que facilitan el uso diario. También valoró positivamente el sistema multimedia de 8 pulgadas con conectividad inalámbrica, la presencia de cámara trasera y un cuadro digital con abundante información.

Motores ECO y la híbrida que “compite con Toyota”

El Jogger está disponible con varias motorizaciones, y Mario se detuvo especialmente en la híbrida E-Tech de 140 CV, heredada de Renault: “Esta propulsión híbrida E-Tech me gusta mucho su funcionamiento”. De hecho, llega a compararla con la referencia del mercado: “Tiende hacia esa propulsión híbrida de Toyota tan avanzada… para mí, Toyota y Renault están en el top”.

También recordó que existe otra opción ECO mediante GLP, además de la versión gasolina de tres cilindros con etiqueta C. Una oferta que, para él, convierte al Jogger en uno de los modelos más interesantes en eficiencia dentro del segmento: “Es un coche que no es nada gastón… el consumo real está en torno a 5 litros”.

El Jogger parte desde 18.900 euros en su versión básica y alcanza los 28.100 euros en la unidad probada por Mario: versión Extreme Go, híbrida y con siete plazas. Aun así, mantiene la corona del segmento: “El siete plazas más barato del mercado”.