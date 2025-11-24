Jordi, conductor de animales vivos, sobre cuánto gana por 8 horas de trabajo: “Lo que cobro yo se suele rondar 2.300, 2.500”

Jordi, un conductor especializado en el transporte de animales vivos, en su caso, cerdos, lleva cinco años trabajando en la misma empresa y aseguró que, pese a las opiniones divididas sobre el sector, él está satisfecho con su jornada, su trato laboral y, sobre todo, su nivel de ingresos. Según explicó, sus nóminas suelen moverse entre 2.300 y 2.500 euros al mes, con picos puntuales que pueden llegar a 2.600 en función de los viajes del mes.

“Si tú ves que gano poco… pero yo a la una ya estoy en casa”

El chófer reconoció en una charla en el canal de YouTube Rutas de Éxito, que hablar de dinero en el sector del transporte “siempre es polémico”, porque “si dices mucho, no te creen; si dices poco, te dicen que tienes un mal trabajo”. Aun así, detalló sin rodeos cuánto ingresa: “Lo que cobro yo se suele rondar 2.300, 2.500; incluso algún mes 2.600, depende de los viajes”.

Este salario lo obtiene trabajando de lunes a viernes, y terminando la jornada entre las 12:00 y la 13:00 del mediodía. Eso le permite, dijo, tener “toda la tarde libre” y una calidad de vida que valora por encima de ganar más a costa de jornadas excesivas.

Él mismo ironizó sobre cómo en el sector se exageran los sueldos: “Aquí todo el mundo cobra 5.000 euros a la semana… hasta que se van a otra empresa por 100 euros más”.

Por lo anterior, Jordi defendió que su equilibrio entre horas y salario es la clave: “A mí me da de sobras. Tengo para vivir, para mis caprichos y para ahorrar”.

Una jornada exigente, pero estable y sin sorpresas

Además del salario, Jordi subrayó que lo que más valora es la estabilidad: nunca hace un segundo viaje inesperado, siempre conoce su horario con días de anticipación y no trabaja fines de semana salvo que él mismo quiera “rascar algo más”.

Su horario habitual comienza entre las 4 y las 6 de la mañana, dependiendo de la carga, y termina tras descargar y lavar la jaula en el matadero, lo que, si todo va bien, deja su jornada en unas 10 horas. Los días más complicados pueden alargarse, pero asegura que en cinco años solo una vez llegó cerca de las 15 horas, por esperas imprevistas.

Cómo es transportar cerdos cada día: cargas, normas y presiones

Aunque su trabajo pueda parecer rutinario, está lleno de detalles que marcan la diferencia. Jordi transporta unos 200 cerdos por viaje, distribuidos en 18 corrales dentro del remolque. La carga lleva entre una hora y una hora y media y cualquier error, un animal cojo, uno con lesiones visibles o exceso de peso, puede significar problemas con los veterinarios o sanciones para la empresa.

Sobre la ley de bienestar animal, la describió como “un poquito toca huevos”, aunque reconoce que en ocasiones es necesaria. Contó que los veterinarios “siempre tienen la razón", y que lo primero que revisan es el estado de los animales y el peso total.

También explicó que el consumo de su camión MAN ronda los 38-40 litros y que las rutas suelen ser las mismas: granjas de la zona de Lleida o Huesca y descarga habitual en Gerona o Vic.

Pese a la dureza de algunas jornadas y a los horarios extremos, Jordi insistió en que la razón por la que sigue cinco años en la misma empresa es el trato recibido: “Aquí no puteo a nadie”, recordó que le dijo su jefe el primer día.