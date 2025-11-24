Un experto en coches revela la razón por la que este modelo de Suzuki es el más usado para taxis y VTC en España

Según el experto, es una apuesta segura para quienes viven de su coche y no pueden permitirse averías.

La presencia del Suzuki Swace en calles, aeropuertos y estaciones no es casualidad. Aunque para el público general pasa desapercibido frente al dominio de los SUV, se ha convertido en uno de los modelos más demandados por taxistas y conductores de VTC. Su combinación de consumos bajos, mecánica híbrida fiable y enorme capacidad de carga lo han situado en un punto único dentro del mercado español, hasta el punto de venderse casi exclusivamente para uso profesional.

La colaboración con Toyota que le ha dado fama de “inquebrantable”

De acuerdo con el experto del canal de YouTube Loading Cars, el Swace es, en esencia, el gemelo del Toyota Corolla Touring Sports. Comparte plataforma TNGA, las mismas motorizaciones híbridas de 140 CV y el mismo planteamiento: un familiar eficiente pensado para durar cientos de miles de kilómetros con mantenimiento mínimo.

En el día a día, esto se traduce en consumos reales de 4,5 l/100 km, la etiqueta ECO de la DGT y una mecánica capaz de superar sin problemas los 500.000 km pasando solo por revisiones programadas. Es esa longevidad demostrada lo que ha convertido al modelo en una apuesta segura para quienes viven de su coche y no pueden permitirse averías.

A pesar de su cercanía con el Corolla, Suzuki ofrece un precio ligeramente más bajo, unos mil euros menos, junto con un equipamiento muy completo incluso desde el acabado básico GLE. Faros LED, climatizador bizona, llantas de 16 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico y múltiples ayudas a la conducción crean un paquete atractivo para profesionales que buscan comodidad y tecnología sin sobrecoste.

Un formato familiar que los profesionales valoran más que el público general

Según el especialista, el Swace no es un SUV, y eso influye directamente en su popularidad: para particulares resulta menos llamativo, pero para quienes realizan decenas de trayectos al día es una ventaja.

Su carrocería familiar ofrece una aerodinámica más eficiente, menor desgaste de neumáticos y un comportamiento más estable en carretera. Además, su maletero de 596 litros, ampliable hasta más de 1.600 litros, es uno de los puntos clave para quienes transportan equipaje constantemente.

En el interior mantiene la filosofía de coche práctico: botones físicos, pantallas sencillas y materiales bien ensamblados que evitan crujidos con el paso de los años. No es el más amplio del segmento, especialmente en plazas traseras, pero su ergonomía está pensada para conductores que pasan muchas horas al volante sin fatigarse.

Consumos mínimos, fiabilidad máxima y mantenimiento casi inexistente

La respuesta a por qué taxistas y VTC lo eligen es, en realidad, una suma de factores. El sistema híbrido permite recorrer la ciudad en eléctrico la mayor parte del tiempo, gastar apenas 4 litros reales y mantener un ritmo suave sin exigir al motor.

La mecánica sin turbo, el cambio e-CVT y la simplicidad del conjunto reducen averías y abaratan el mantenimiento. Todo ello convierte al Swace en un coche que “se cambia por aburrimiento, no porque se rompa”, tal y como apuntan los expertos.

Aunque no destaque entre los particulares, el mercado español sigue dominado por los SUV, para el uso profesional se ha convertido en una herramienta de trabajo insustituible: cómodo, eficiente, amplio, fiable y con costes controlados desde el primer kilómetro.