Marc, camionero, revela lo peor de ser transportista en España: “Descargarán tu cargamento cuando puedan”

El sector del transporte en España sigue siendo uno de los más desorganizados.

En el podcast #33 de Rutas de Éxito, Marc, conocido como el Traginer de la Tona en redes, revela lo peor de ser transportista en España. Según él, uno de los aspectos más frustrantes de ser camionero es enfrentarse a diversas situaciones en las que describe como una falta de respeto hacia su trabajo, es una de las principales quejas de él sobre el mundo del transporte en España.

El desgaste de ser camionero en España, la espera interminable sin explicaciones

Marc describe cómo muchas veces los camioneros llegan a los lugares de descarga puntualmente, pero deben esperar horas sin recibir una explicación adecuada.

La falta de respeto hacia el tiempo de los transportistas es algo que él y muchos otros conductores enfrentan constantemente. “El camión ha llegado a la hora, pero te dicen que te descargarán cuando puedan”, explica Marc, destacando cómo los camioneros suelen ser tratados de manera indiferente, como si su tiempo no tuviera valor.

Marc también explica cómo, en algunos casos, los transportistas son usados como "almacenes móviles", cargando y descargando a su conveniencia sin tener en cuenta las necesidades de los conductores.

La necesidad de un cambio en la gestión del transporte

Según Marc, la situación de los camioneros en España podría mejorar si las empresas empezaran a cobrar las esperas. Él menciona que, aunque algunas empresas lo están implementando, muchas otras no lo hacen, lo que perjudica aún más a los transportistas.

Marc subraya que los camioneros muchas veces deben hacer largas esperas fuera de su horario de trabajo, perdiendo valiosas horas que podrían haber dedicado a estar con su familia.

Esto, a su juicio, genera una enorme frustración, ya que no solo se pierden tiempos valiosos, sino que tampoco se reciben compensaciones por esas horas de espera.

El transportista lamenta que, en muchos casos, cuando los camioneros piden explicaciones por el retraso, se les responde de forma poco cordial y sin ninguna disculpa. Según él, una mayor empatía por parte de las empresas podría mejorar mucho las condiciones laborales de los transportistas.