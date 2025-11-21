Malas noticias para los fanáticos de Toyota: este esperado modelo de coche SUV no llegará a España

El Urban Cruiser nace del acuerdo que hay entre Toyota y Suzuki. Toyota

Hay malas noticias para los fanáticos de Toyota en España, pues el gigante japonés ha confirmado que un modelo SUV muy esperado, el Urban Cruiser, no se venderá en el país.

Sin embargo, la presentación del nuevo C-HR+ electric dejó claro el impulso de la marca por ampliar su oferta eléctrica en España

¿Por qué Toyota no traerá el Toyota Urban Cruiser a España?

Durante un reciente evento de presentación de su nuevo todocamino eléctrico, el C-HR+ electric, la marca abordó este tema inesperado. Tal como reporta Car and Driver, los responsables de Toyota en el país afirmaron que "el Urban Cruiser no se venderá en España".

La explicación del gigante japonés radica en una cuestión de precios. De momento, el modelo eléctrico no llegará a España porque su coste de venta no tendría una diferencia lo suficientemente significativa respecto a otros vehículos de la casa como el C-HR 220PH (desde 35.000 euros) o el ya mencionado C-HR+ electric (a partir de 36.500 euros).

Por encima de estos se encuentran el bZ4x, que espera una nueva versión, y el RAV4 híbrido enchufable. Parece ser que una electrificación a menor escala se dará más adelante, quizá con los sucesores del Yaris Cross o el Yaris, que se esperarían recién a partir de 2027.

¿Cómo es el nuevo modelo de Toyota que no llegará a España?

Según Car and Driver, el Urban Cruiser surge a raíz del acuerdo que mantienen Toyota y Suzuki. Curiosamente, en este caso, fue Suzuki quien se encargó del desarrollo y Toyota puso su logo.

Esta estrategia es diferente a la que ambas empresas seguían hasta ahora, donde el gigante japonés 'cedía' sus modelos a Suzuki.

Toyota Urban Cruiser Toyota

El nuevo Toyota Urban Cruiser es un todocamino con las siguientes especificaciones:

Largo de 4,28 metros

Batalla de 2,70 metros

Maletero que ronda los 400 litros

Este coche fue pensado para un uso primordialmente urbano, aunque permite hacer viajes de corta duración sin necesidad de recargar. En los mercados donde se comercialice (que no incluyen España), este modelo estará disponible con distintas configuraciones de potencia y batería:

144 CV y batería de 49 kWh

174 CV con batería de 61 kWh

184 CV 4x4 con batería de 61 kWh

Dependiendo de la versión, tiene un modo llamado Trail que adapta la electrónica para circular por campo. Cuando el coche llegue a mercados como el indio, su versión de acceso debería tener un precio inferior a 25.000 euros al cambio.