Un ingeniero en coches revela los modelos que se convertirán en clásicos y que puedes comprar ahora de segunda mano

Muchos conductores sienten la tentación de recuperar aquel coche que tuvieron hace años o hacerse con el modelo que admiraban en su adolescencia. Según lo explicado por Jaume en el canal coches.net, el mercado de segunda mano ofrece vehículos de entre 15 y 30 años que aún no son clásicos, pero que pronto podrían revalorizarse. Son automóviles con historia, diseño distintivo y un atractivo emocional que los sitúa como apuestas interesantes antes de que su precio suba.

Modelos europeos con mayor potencial

Alfa Romeo 156 : De acuerdo con Jaume, esta berlina es una de las más exitosas de la marca italiana y hoy se encuentra a precios muy bajos. Sus versiones Twin Spark y JTD destacan por su accesibilidad, mientras que la variante GTA con motor V6 es una pieza especialmente codiciada por su producción limitada.





Audi Coupé : El especialista explica que este modelo comparte vínculos técnicos con el Audi Quattro, lo que ha impulsado su atractivo entre coleccionistas. Las versiones normales aún pueden encontrarse desde cifras contenidas, mientras que las variantes S2 y unidades con tracción total pueden alcanzar importes muy superiores debido a su demanda.





Citroën C15: Según el análisis del ingeniero, esta furgoneta fabricada en Vigo es un icono del vehículo comercial y destaca por su robustez. Su reciente popularidad en viajes de aventura ha reforzado su estatus como futura pieza de culto, todavía disponible por cantidades modestas.

Deportivos japoneses en ascenso

Honda Civic Type R : Tal como señala Jaume, las primeras generaciones son difíciles de encontrar, pero las unidades basadas en la octava serie siguen siendo una apuesta sólida por su motor VTEC y su enfoque deportivo. Sus precios varían según estado, pero ya muestran signos de revalorización.





Mazda6 MPS : El ingeniero destaca su escasa disponibilidad y su motor turbo de 260 CV con tracción total. Su producción limitada y sus buenas prestaciones lo convierten en un futuro clásico con precios muy estables que podrían subir.





Mazda MX-5 (NB y NC): De acuerdo con Jaume, estas generaciones representan el mejor equilibrio entre precio y disfrute al volante. El modelo sigue siendo uno de los descapotables más icónicos del mundo y, en sus versiones bien mantenidas, apunta a una clara apreciación futura.

Coupés que ya apuntan a clásico