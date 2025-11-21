El director adjunto del circuito del Jarama en Madrid no se corta sobre la electrificación de vehículos: "Es muy fácil juzgar cuando..."

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España aún está en proceso de expansión, lo que dificulta su adopción masiva. Montaje

En el pódcast Rutas de Éxito, Juan Carlos Cervera, director adjunto del circuito del Jarama en Madrid, se pronunció sobre los retos de la electrificación en el mundo del motor.

A pesar de ser pioneros con la instalación de una electrolinera y la organización de competiciones de vehículos eléctricos, el director subrayó que la transición hacia los vehículos eléctricos no es tan sencilla como parece, pues aún existen barreras en infraestructura y tecnología que dificultan su adopción masiva.

La cautela sobre la electrificación del motor

Aunque el circuito del Jarama ha sido un referente en la modernización con la electrificación de su infraestructura, Cervera expresó que no se puede dar por hecho un cambio radical a corto plazo.

A pesar de los avances, como la organización de competiciones de turismos eléctricos y la pronta llegada de la Fórmula E a España, el director adjunto del circuito advirtió que aún falta mucho por hacer.

“Es muy fácil juzgar cuando no tienes que desembolsar el dinero”, afirmó. Además, destacó que el proceso de electrificación requiere tiempo y pasos firmes, y que a pesar de las apuestas por la modernidad, el motor de combustión aún juega un papel clave en el presente.

Circuito del Jarama: pionero en innovación desde 1967

Inaugurado en 1967, el circuito del Jarama fue el primer autódromo permanente de España. A lo largo de los años, ha sido un referente en el mundo del motor, no solo por su historia, sino también por su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias.

Además de su pista de carreras, el Jarama ofrece diversas instalaciones, como aulas de formación, un restaurante y un paddock de más de 50,000 metros cuadrados.

Con la inauguración de su electrolinera y el apoyo a eventos de vehículos eléctricos, el circuito de Madrid sigue apostando por la modernidad sin perder su legado histórico.