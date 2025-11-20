Ford pone fin a un icono de más de dos décadas para avanzar en su transformación eléctrica

Ford ha cerrado oficialmente un capítulo histórico de su catálogo tras producir la última unidad del Ford Focus, uno de los modelos más emblemáticos de la marca y un referente en Europa durante casi tres décadas. Aunque la compañía había anunciado hace meses que su producción llegaría a su fin, fue en los últimos días cuando la última unidad salió definitivamente de la planta de Saarlouis (Alemania), marcando la despedida definitiva de un coche que debutó en 1998 y que acumuló más de 27 años de historia comercial.

Un adiós anunciado: por qué Ford deja atrás al Focus

De acuerdo con The Economic Times, Ford ya había confirmado en 2022 que el Focus dejaría de fabricarse a mediados de 2025, como parte de su estrategia global de transformación industrial. Esa hoja de ruta prioriza la electrificación y la reducción de modelos compactos de combustión en favor de vehículos eléctricos y crossovers, segmentos donde la marca quiere concentrar la mayor parte de sus recursos.

Según detalló ArabGT, la fecha de producción final había sido proyectada para noviembre de 2025, y su salida reciente de la línea de montaje confirma el cierre definitivo de la cuarta generación del modelo.

El fin de un modelo que marcó una era

Lanzado en 1998, el Ford Focus se convirtió en uno de los compactos más influyentes de la industria automotriz europea. De acuerdo con The Sun, su última unidad salió de fábrica después de 27 años de producción, consolidando su legado como uno de los hatchbacks más reconocidos de las últimas décadas.

La decisión refleja un cambio estructural en Ford, que busca alinear su portfolio con las nuevas regulaciones medioambientales y con un mercado que avanza hacia plataformas electrificadas. Como mencionan varios medios europeos, mantener motores de combustión pequeños se ha vuelto cada vez menos rentable frente al desarrollo de nuevos eléctricos compactos.

Una fábrica en transición y el futuro eléctrico de Ford

El cierre del ciclo del Focus tiene un impacto directo en Saarlouis, donde Ford deberá definir qué modelo eléctrico sustituirá al compacto. La compañía ya había señalado que la transformación de su red industrial europea será progresiva y dependerá del lanzamiento de nuevos EV accesibles, un objetivo sobre el que Reuters también ha informado en los últimos meses.

Mientras tanto, la marca continúa reforzando su gama eléctrica con modelos como el Mustang Mach-E y con el desarrollo de nuevas plataformas adaptadas a vehículos pequeños y asequibles, un segmento clave para su estrategia en Europa.