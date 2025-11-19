Vuelve el clásico Twingo de Renault por menos de 20000 euros: Así es el modelo retro 2026 de este entrañable coche Renault

El clásico Twingo de Renault regresa al mercado en formato eléctrico, y en un modelo retro que encanta a los fanáticos. Llamado oficialmente por Renault como Twingo E-Tech, se trata de un coche eléctrico que rondará en su versión de entrada un precio de menos de 20000 euros.

En España, los interesados en este simpático coche pueden incluso asegurarse una entrega prioritaria gracias al Twingo R Pass.

¿Cuánto cuesta el clásico Twingo modelo retro 2026 y cuándo llegará a España?

El precio base del nuevo Renault Twingo 2026 es realmente competitivo, situándose en menos de 20000 euros antes de cualquier ayuda o descuento.

Según ha comunicado Renault, las versiones de acceso, como el acabado Evolution en mercados vecinos como Italia, comienzan en 19.500 euros (precios de noviembre 2025). Por su parte, la variante superior, el acabado Techno, asciende a 21.100 euros en el país transalpino.

Respecto a su llegada a España, se espera que las ventas de este coche de cero emisiones arranquen a principios del 2026.

Para quienes no pueden esperar, el "Twingo R Pass" se ofrece por 100 euros como un servicio que da acceso prioritario para comprar y recibir el vehículo antes que el público general. Es un servicio independiente, por lo que su importe no se descuenta del precio final del modelo.

Twingo R Pass Renault

El Renault Twingo E-Tech eléctrico

El Renault Twingo E-Tech eléctrico ha sido concebido para ser un coche ágil y práctico, con una longitud de solo 3,79 metros y cinco puertas.

Posee una autonomía de hasta 263 km y un maletero con una capacidad de hasta 360 litros. En cuanto a las soluciones de carga, Renault ofrece varias opciones, tanto para el hogar como para la carretera.

En casa, se puede recargar cómodamente instalando un punto de recarga, optando por una toma reforzada o incluso usando una toma estándar.

Renault facilita este proceso con Mobilize Power Solutions, que brinda un servicio que incluye el cargador, su instalación, puesta en marcha y legalización.

Para la recarga en carretera, la marca del rombo destaca la extensa red de puntos públicos en Europa. Con la tarjeta de recarga Mobilize Charge Pass se accede a tarifas ventajosas en una de las redes más grandes del continente.

Además, la aplicación My Renault permite al usuario localizar la estación más cercana, verificar coste, potencia y tipo de toma, e incluso pagar con el Charge Pass. La recarga rápida facilita recuperar hasta un 80% de batería en tan solo 30 minutos.

Como dato curioso, el Twingo cuenta con la tecnología power to object (carga bidireccional V2L), que permite que la batería del vehículo alimente otros dispositivos externos, como por ejemplo, una bicicleta eléctrica.