Usados, seminuevos, kilómetro 0: Diferencias entre los tipos de coches de segunda mano que puedes encontrar en el mercado

La oferta de coches de segunda mano en España se ha expandido y hoy reúne perfiles muy distintos dentro del mercado. AutoFácil, junto a Imanol González, CEO de Autoasesor, detallan las categorías principales de vehículos usados que actualmente conviven. Aquí va una guía directa para entender los tipos de coches que puedes encontrar sin rodeos.

Qué tipos de coches de segunda mano existen en el mercado hoy

En el mercado actual conviven coches Kilómetro 0, seminuevos, de ocasión y de segunda mano más veteranos. Cada grupo tiene ventajas y puntos débiles que conviene revisar antes de comprar.

Los Kilómetro 0 son coches matriculados a nombre de un concesionario y suelen tener menos de 200 kilómetros. Desde AutoFácil señalan que su atractivo pasa por tener un precio más bajo que un coche nuevo, además de la posibilidad de entrega inmediata.

El medio cita textualmente que el comprador debe considerar que «no se puede elegir el color ni el equipamiento» y que la garantía puede haber empezado a contar desde su matriculación.

Los seminuevos concentran unidades con menos de 30.000 kilómetros y menos de 3 años con descuentos cercanos al 15%. Están en un muy buen estado, aunque se recomienda revisar su historial porque los «vehículos de renting o leasing de aeropuertos, etc. suelen estar en peor estado».

Los coches de ocasión suelen tener hasta 5 años y menos de 60.000 kilómetros con rebajas que pueden rondar entre 25 y 30% con respecto a uno nuevo. Su estado depende por completo del uso previo y se aconseja pedir una verificación detallada antes de cerrar cualquier compra.

Qué implica comprar coches de segunda mano

El tramo más amplio aparece en la categoría de coches de segunda mano que cualquiera imagina. Aquí entran unidades entre 6 y 20 años.

González los describe como «la jungla» por la variedad de estados y el riesgo de encontrar averías costosas. Aun así, pueden costar menos de la mitad de lo que valían nuevos y ofrecer oportunidades reales si superan una revisión mecánica seria.