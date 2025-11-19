El coste de mantener un coche se dispara en España desde la pandemia: así afecta a los automovilistas

El coste de mantener un coche se dispara en España desde la pandemia y así afecta a los automovilistas, que hoy asumen un gasto más alto en cada fase del uso del vehículo. Los precios suben por la presión de la inflación, la mayor complejidad técnica, la energía más cara y la financiación rígida, lo que provoca un escenario que altera el presupuesto de cualquier conductor.

Autos más costosos: el encarecimiento que transforma la experiencia del conductor

Un estudio del Arval Mobility Observatory, que analiza la evolución del Coste Total de Propiedad (TCO) entre 2020 y 2025, asegura que los modelos nuevos presentan precios más altos por normativas ambientales exigentes, por componentes avanzados y por un mercado que prioriza SUV, híbridos y coches eléctricos.

El mercado de ocasión mantiene valores elevados por la falta de oferta y por una demanda que no baja desde el año 2020.

El impacto también se nota en el uso diario. Los carburantes muestran aumentos constantes y la electricidad marca cifras altas en hogares y empresas.

Este escenario afecta a toda la movilidad, sin importar el tipo de motor, y limita la capacidad del usuario para reducir su gasto anual.

Claves del aumento del coste que golpea al bolsillo

Coches un 19% más caros : la inflación presiona a los fabricantes, las nuevas normas europeas elevan costes y la crisis de suministros tras la pandemia encarece la producción. Los vehículos usados también permanecen en niveles altos por el desequilibrio entre oferta y demanda.





: la inflación presiona a los fabricantes, las nuevas normas europeas elevan costes y la crisis de suministros tras la pandemia encarece la producción. Los vehículos usados también permanecen en niveles altos por el desequilibrio entre oferta y demanda. Energía más cara con un impacto directo : la gasolina y el diésel suben un 32% desde 2020. La electricidad aumenta más de un 70% y reduce la ventaja económica del coche eléctrico en el corto plazo. El coste de uso diario crece sin margen de alivio.





: la gasolina y el diésel suben un 32% desde 2020. La electricidad aumenta más de un 70% y reduce la ventaja económica del coche eléctrico en el corto plazo. El coste de uso diario crece sin margen de alivio. Mantenimiento en aumento: los talleres suben precios por la falta de piezas y por la complejidad técnica. Neumáticos y pólizas también muestran incrementos del 27%, lo que eleva la factura anual del vehículo.