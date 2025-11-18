Cómo saber si el motor de tu coche está bien: el secreto que los mecánicos de España no siempre cuentan

Este consejo es válido para coches diésel, que tienden a tener más problemas con estos sistemas de filtrado. Getty Images

Si te preguntas cómo saber si el motor de tu coche está bien y no eres un experto en mecánica, un pequeño truco que los mecánicos de España no siempre cuentan te puede ayudar. Si el coche es de segunda mano, especialmente si es diésel y tiene sistemas como el filtro de partículas o AdBlue, puedes comprobar su estado de una manera sencilla.

El secreto para saber si el motor de tu coche está sano

Uno de los secretos que muchos mecánicos no siempre comparten es la importancia de inspeccionar el tubo de escape del coche para evaluar el estado del motor. Si estás interesado en un coche de segunda mano con sistemas como el AdBlue o el filtro de partículas, un simple truco puede darte mucha información.

Los expertos de Need Car Help lo comparten: solo tienes que acercarte al tubo de escape, poner un dedo limpio sin quemarte y ver si sale humo o residuos negros. Si el escape está limpio, es señal de que el sistema está funcionando correctamente y el motor está en buen estado.

Este consejo se aplica especialmente a los vehículos diésel, que tienden a presentar más problemas con estos sistemas. Si el tubo de escape está sucio y el dedo sale negro, es posible que el motor esté acumulando residuos o tenga problemas con el sistema de filtrado.

La importancia de revisar el tubo de escape en coches con AdBlue y filtro de partículas

En los coches diésel modernos, el sistema AdBlue y el filtro de partículas son componentes esenciales para reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, estos sistemas pueden deteriorarse con el tiempo, lo que afecta al rendimiento del motor y a la eficiencia del vehículo.

Aunque revisar el tubo de escape es un buen comienzo, hay otros pasos que puedes seguir para comprobar si el motor está en buen estado. Siempre es recomendable pedir un informe técnico detallado del vehículo y revisar el historial de mantenimiento del coche.

Además, si puedes, realiza una prueba de conducción para verificar si el coche responde adecuadamente en diferentes condiciones. Si tienes dudas, lo mejor es acudir a un mecánico de confianza para una revisión más exhaustiva.