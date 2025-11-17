Tenneco, Forvia y Porsche lideran las patentes registradas en dispositivos de mezcla de gases de escape para automóvil

Las empresas de la industria automovilística mantienen su afán en el desarrollo de nuevas soluciones de cara al futuro. Un porvenir que se prevé con distintas soluciones tecnológicas, desde la eléctrica al hidrógeno pasando por los motores de combustión con unas emisiones aún más bajas que las actuales.

El denominador común está claro: reducir las emisiones de CO2. Ahora bien, la innovación en dispositivos de mezcla de gases de escape se ve favorecida por las estrictas normativas de emisiones, la mejora en el consumo de combustible, la reducción de costes, los avances en ciencia de materiales e informática.

Así las cosas, entre 2021 y 2024 se presentaron y concedieron más de 720.000 patentes en la industria automotriz, según el informe 'Electric vehicles in automotive: exhaust gas mixing device' (Vehículos eléctricos en el sector automotriz: dispositivos de mezcla de gases de escape), elaborado por GlobalData.

Y esta carrera está liderada por Tenneco, Forvia y Porsche. Se trata de las tres compañías que presentaron el mayor número de patentes entre 2021 y 2024.

Tenneco, multinacional estadounidense, es el fabricante líder en sistemas de escape para automóviles. La firma logró registrar una patente para un nuevo dispositivo de mezcla de gases de escape diseñado para ser más eficiente, duradero y menos propenso a fallos. Dicho dispositivo incorpora una nueva válvula, un sensor y un sistema de control.

Otra de las patentes que consiguió registrar Tenneco fue la de un pistón con características helicoidales para aumentar la turbulencia dentro del cilindro. Se espera que el aumento de la turbulencia de los gases de combustión mejore la mezcla de aire y combustible inyectado en el cilindro.

Esto permitirá una combustión más completa del combustible, una mayor eficiencia del mismo y una reducción de los hidrocarburos no quemados en los gases de escape.

En el caso de Forvia, la multinacional francesa de componentes de automoción es la segunda compañía que más patentes presentó entre 2021 y 2024.

Una de las últimas en haber sido aprobadas es la de un aparato diseñado para la captura de carbono en un sistema de escape.

Porsche apuesta por la combustión

La apuesta de Porsche se centra en la mejora de sus propulsores de combustión. No quiere decir esto que no esté desarrollando mejoras en la tecnología eléctrica, sino que sus esfuerzos pasan por los motores de combustión tradicionales.

Una de las últimas patentes presentadas consiste en un motor de seis tiempos. A diferencia del motor convencional de cuatro tiempos, el diseño del motor de seis tiempos de Porsche introduce dos tiempos adicionales en cada ciclo.

Esta modificación permite una segunda fase de compresión y combustión, duplicando las combustiones dentro de un solo ciclo. Se puede entender como un sistema de dos tiempos por tres, donde cada pistón comprime la mezcla de aire y combustible dos veces, lo que da como resultado dos tiempos de combustión distintos.

Una de las ventajas más destacadas de este diseño es su potencial para mejorar significativamente tanto la potencia como la eficiencia. Al generarse potencia cada tres tiempos en lugar de los cuatro tradicionales, el motor puede ofrecer una potencia más constante.

Además, la segunda fase de compresión ayuda a eliminar los gases de la primera combustión, lo que se traduce en emisiones más limpias y una mayor eficiencia térmica.

De esta manera, al recomprimir y quemar los residuos del primer ciclo de combustión, el motor de seis tiempos de Porsche logra reducir las emisiones sin necesidad de complejos sistemas de recirculación de gases de escape.