Si tu coche duerme en el garaje todo el año, estas opciones de moda en España son para ti

Para un uso mínimo del coche, las opciones de carsharing o alquiler por días pueden ser más costosas que mantener el coche propio.

Si tu coche permanece guardado en el garaje la mayor parte del año, podrías estar pagando más de lo necesario. En España, existen alternativas como el carsharing o los seguros por días que permiten ajustar los costos a tu uso real del vehículo. Si conduces entre 2 y 4 días al mes, es posible que opciones como estas te ayuden a reducir tus gastos de manera significativa.

Soluciones económicas para coches que no se usan a diario en España

En España, cada vez más conductores optan por alternativas flexibles que se ajustan a su uso puntual del coche. Si tu vehículo duerme más de lo que circula, el carsharing y los seguros por días te permiten pagar solo cuando realmente necesitas el coche.

Conducir entre 2 y 4 días al mes puede hacer que el coche propio sea más caro que otras opciones. Freepik

Estas opciones evitan el coste fijo de un coche propio y también te permiten disfrutar de la flexibilidad de tener un coche cuando lo necesites, sin los gastos adicionales.

Según AutoFácil, estos son costes aproximados de cada alternativa, adaptados a diferentes niveles de uso del coche durante el año.

Uso mínimo (24 días al año)

Coche propio + seguro por días: 613 € anuales

Carsharing/alquiler por días: 1.200 € anuales

Renting: 4.200 € anuales

Uso medio (48 días al año)

Coche propio + seguro anual: 775 € anuales

Coche propio + seguro por días: 901 € anuales

Carsharing/alquiler por días: 2.400 € anuales

Uso intensivo por temporada (30 días seguidos)

Coche propio + seguro por días: 685 €

Coche propio + seguro anual: 775 €

Carsharing/alquiler por días: 1.500 €

¿Qué opción es más rentable según tu perfil de uso?

Para 2 días al mes (24 días al año): la opción más económica es el coche propio con seguro por días , con un coste total de 613 € anuales .

Para 4 días al mes (48 días al año): lo más rentable es el seguro anual , que tiene un coste de 775 € , frente al seguro por días, que sería más caro (901 €).

Si usas el coche durante 30 días seguidos: el seguro por días sigue siendo la opción más barata (685 €), mientras que el seguro anual cuesta 775 €.

Carsharing y renting: otras opciones a considerar

Si no quieres complicarte con seguros ni preocuparte por los costes adicionales de mantenimiento, el carsharing es una opción interesante. Aunque puede ser más caro que otras soluciones si utilizas el coche más de 24 días al año, sigue siendo una buena opción si necesitas flexibilidad.

El renting, por otro lado, es adecuado si usas el coche todos los días, pero no resulta rentable si solo lo usas de manera ocasional.