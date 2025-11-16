El SUV eléctrico más esperado en España revela su interior: tiene 7 plazas y apuesta todo a lo digital

La marca adapta el GLB eléctrico al estilo de vida digital y familiar del comprador europeo. Mercedes-Benz El Androide Libre

El SUV eléctrico más esperado en España ya muestra su interior, y confirma que el futuro de Mercedes pasa por la tecnología total. El nuevo GLB 2026 se presenta como un modelo con 7 plazas y un habitáculo digital, donde las pantallas sustituyen casi todos los mandos físicos. Con este lanzamiento, la marca alemana refuerza su posición en el segmento familiar premium, combinando espacio, confort y una experiencia tecnológica sin precedentes.

El Mercedes GLB 2026: un SUV eléctrico con alma familiar y enfoque digital

Mercedes somete al nuevo GLB eléctrico a sus últimas pruebas en el Technology Center de Sindelfingen, donde se evalúan sus sistemas en condiciones extremas de -40 a +40 grados. El modelo mantiene su carácter aventurero y la versatilidad que le permite albergar hasta siete pasajeros. El interior redefine la cabina clásica y elimina casi por completo los botones físicos.

El nuevo MBUX Superscreen domina el salpicadero con un panel extendido de lado a lado, acompañado por salidas de aire en los extremos. Las puertas integran paneles flotantes con compartimentos ocultos y la consola central adopta un diseño suspendido.

Entre los elementos más llamativos destacan el techo panorámico electrocrómico con patrón de estrellas iluminadas, el volante de nuevo diseño con mandos hápticos y el climatizador que ahora calienta el interior dos veces más rápido que la versión anterior.

Además, Mercedes incorpora el sistema operativo MB.OS, un software capaz de aprender y adaptarse al conductor. Este sistema integra un asistente virtual con inteligencia artificial generativa, navegación mediante Google Maps, animaciones personalizables y varios avatares configurables.

El nuevo modelo GLB de Mercedes Benz Mercedes-Benz

Más espacio y confort en un SUV con 7 plazas reales

El nuevo GLB eléctrico mejora su habitabilidad con más espacio para la cabeza en las dos primeras filas y mayor distancia para las piernas en la segunda. Mercedes amplía también el soporte para los muslos y facilita el acceso a la tercera fila. Las versiones de cinco plazas incluirán asientos traseros con ajuste longitudinal opcional, mientras que en las de siete plazas será un elemento de serie.

El nuevo Mercedes GLB 2026 se presentará oficialmente el 8 de diciembre y su valor de salida se situará alrededor de los 65.000 euros. Esta cifra lo ubica dentro del rango de los SUV eléctricos premium, junto al Tesla Model Y, el BMW iX1 y el Volvo EX60.

Los analistas del sector estiman que el valor de mercado potencial del GLB eléctrico podría superar los 500 millones de euros anuales en Europa durante sus dos primeros años de venta.