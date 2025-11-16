Un empresario no da crédito sobre comprar un coche en el exterior: "En España se vende en 22.000 € y fuera en 17.000"

Un empresario no da crédito sobre comprar un coche en el exterior Freepik

Álvaro, un empresario español de 21 años que comparte contenido en su cuenta de TikTok Scuderia Viondi, sorprendió a sus seguidores al enseñar cinco coches que resultan bastante más económicos en Alemania que en España. Su comparación llamó la atención por las diferencias de precio, sobre todo en modelos populares que se consideran opciones accesibles dentro del mercado español. Según explicó, muchos compradores creen que encontrar un coche nuevo por menos de 20.000 euros es casi imposible en España, mientras que en otros países europeos sí existen oportunidades más atractivas.

Los modelos que muestran la mayor diferencia entre España y Alemania

El empresario decidió ordenar su lista de menor a mayor interés, con ejemplos que ilustran cómo un mismo coche cambia de precio según el país.

Renault Clio Milan

En España suele situarse entre 25.000 y 27.000 euros, según el acabado. En Alemania o Francia aparece desde 17.000 hasta 18.000 euros.

Seat

Explicó que el modelo equivalente ronda los 20.000 o 21.000 euros en España sin extras. En Alemania encontró unidades completas desde 15.000 o 16.000 euros.

Dacia Duster

Para este SUV, el precio español se mueve entre 20.000 y 22.000 euros. En Alemania se pueden ver unidades con el mismo kilometraje por unos 17.000 euros.

Volkswagen Touran y Golf R, los dos ejemplos más llamativos

En los dos primeros puestos situó dos modelos de Volkswagen que muestran una diferencia aún mayor.

El Volkswagen Touran de siete plazas alcanza en España precios entre 30.000 y 35.000 euros. En Alemania, con 10.000 o 15.000 kilómetros, se encuentra por unos 18.000 euros.

El número uno de su lista es el Volkswagen Golf R, una versión deportiva muy buscada. En España parte de unos 30.000 euros, mientras que en Alemania aparece entre 19.000 y 20.000 euros.