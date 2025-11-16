Un empresario no da crédito sobre comprar un coche en el exterior: "En España se vende en 22.000 € y fuera en 17.000"
Un joven emprendedor muestra en TikTok cómo algunos modelos cuestan miles de euros menos en Alemania que en España.
Más información: Este coche francés está entre los más vendidos del 2025 en España:ECO, reducción de emisiones y precios desde los 17000 euros
Álvaro, un empresario español de 21 años que comparte contenido en su cuenta de TikTok Scuderia Viondi, sorprendió a sus seguidores al enseñar cinco coches que resultan bastante más económicos en Alemania que en España. Su comparación llamó la atención por las diferencias de precio, sobre todo en modelos populares que se consideran opciones accesibles dentro del mercado español. Según explicó, muchos compradores creen que encontrar un coche nuevo por menos de 20.000 euros es casi imposible en España, mientras que en otros países europeos sí existen oportunidades más atractivas.
Los modelos que muestran la mayor diferencia entre España y Alemania
El empresario decidió ordenar su lista de menor a mayor interés, con ejemplos que ilustran cómo un mismo coche cambia de precio según el país.
-
Renault Clio Milan
En España suele situarse entre 25.000 y 27.000 euros, según el acabado. En Alemania o Francia aparece desde 17.000 hasta 18.000 euros.
-
Seat
Explicó que el modelo equivalente ronda los 20.000 o 21.000 euros en España sin extras. En Alemania encontró unidades completas desde 15.000 o 16.000 euros.
-
Dacia Duster
Para este SUV, el precio español se mueve entre 20.000 y 22.000 euros. En Alemania se pueden ver unidades con el mismo kilometraje por unos 17.000 euros.
Volkswagen Touran y Golf R, los dos ejemplos más llamativos
En los dos primeros puestos situó dos modelos de Volkswagen que muestran una diferencia aún mayor.
El Volkswagen Touran de siete plazas alcanza en España precios entre 30.000 y 35.000 euros. En Alemania, con 10.000 o 15.000 kilómetros, se encuentra por unos 18.000 euros.
El número uno de su lista es el Volkswagen Golf R, una versión deportiva muy buscada. En España parte de unos 30.000 euros, mientras que en Alemania aparece entre 19.000 y 20.000 euros.
@scuderia.viondi 💸 Top 5 coches por menos de 20.000 € Con los precios actuales, parece imposible encontrar algo decente nuevo en España… pero si miras en Europa, la historia cambia 👀 En este vídeo te mostramos qué modelos puedes conseguir más baratos fuera y cómo ahorrar miles de euros con una buena importación. 🚗 Si te apasiona el mundo del motor y quieres formar parte de una comunidad donde compartimos oportunidades reales y formas de ganar dinero con la compraventa de coches, 💬 escribe la palabra COMUNIDAD y te contamos cómo unirte. #ScuderiaViondi #ComunidadMotor #ImportaciónDeCoches ♬ sonido original - scuderia.viondi