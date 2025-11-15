Este SUV japonés se postula como uno de los coches favoritos del 2026: un Toyota 100% eléctrico

El nuevo SUV japonés de Toyota ya suena entre los coches favoritos de 2026, una propuesta 100% eléctrica que promete revolucionar el segmento con diseño renovado, autonomía destacada y tecnología avanzada. El Toyota C-HR+ Electric es el ejemplo más claro del cambio de rumbo de la marca nipona.

El nuevo SUV japonés de Toyota

El Toyota C-HR+ Electric marca un punto de inflexión en la estrategia eléctrica de la firma japonesa. Este modelo conserva la identidad del SUV clásico, pero suma proporciones más amplias y un diseño con carácter deportivo. Su precio parte desde 36.500 euros, y las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles en el primer trimestre de 2026, según fuentes del sector.

El modelo adopta la plataforma e-TNGA, la misma que emplea el Toyota bZ4X, lo que garantiza solidez estructural y rendimiento equilibrado. El nuevo C-HR+ Electric mide más que su antecesor y ofrece un habitáculo más espacioso, con un maletero de 416 litros y detalles aerodinámicos que mejoran la eficiencia. Llantas de hasta 20 pulgadas, carrocería bitono y una zaga más afilada refuerzan su imagen moderna sin perder elegancia.

Según los analistas de AutoFácil, este lanzamiento representa “una evolución completa, no una simple versión eléctrica”. Toyota logra combinar diseño europeo con tecnología japonesa, lo que lo posiciona como un competidor directo frente a marcas premium que dominan el segmento de los coches eléctricos compactos.

Potencia, autonomía y tecnología de vanguardia en el Toyota C-HR+ Electric

El nuevo SUV 100% eléctrico de Toyota se ofrecerá con una batería de 77 kWh y dos configuraciones de tracción. La versión delantera entrega 224 CV y una autonomía estimada de 609 kilómetros, mientras que la variante AWD alcanza 343 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, con una autonomía aproximada de 500 km.

La carga rápida permite pasar del 10 al 80 % en 30 minutos, gracias al sistema de pre-acondicionamiento inteligente que optimiza la temperatura de la batería. Además, los acabados más altos incorporan carga alterna de hasta 22 kW, lo que mejora la eficiencia en enchufes domésticos.

En el interior, el salto tecnológico es evidente. Integra un cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla central de 14 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un sistema de sonido JBL de 800 W. Los materiales sostenibles y el nuevo Toyota Safety Sense refuerzan la apuesta por la seguridad con funciones como Cámara 360º, Alerta de Tráfico Cruzado Frontal y Control de Crucero Adaptativo.