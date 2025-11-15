Un estudio alemán rompe el mito de la radiación de los coches eléctricos y lo pone a prueba

La radiación, la seguridad y la salud forman parte de una conversación que levanta dudas en torno a los coches eléctricos en España, sobre todo, por el tema de las baterías. Sin embargo, un estudio alemán elaborado por el Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) junto con laOficina Federal de Protección Radiológica (BfS) aclara el tema de debate con resultados que desmienten un viejo mito.

Un estudio alemán que pone a prueba el supuesto riesgo de las baterías de los coches eléctricos y desmiente el mito

Según AutoFácil, el análisis del ADAC confirma que la supuesta exposición a radiación en coches eléctricos no muestra señales de peligro. El informe incluye 14 modelos eléctricos e híbridos evaluados tanto en marcha como en procesos de carga.

El propio ADAC expresa de forma literal que "no hay indicios de que los vehículos eléctricos supongan un riesgo radiológico para sus ocupantes o para el entorno". Las cifras quedan muy por debajo de los límites fijados por la Unión Europea y los técnicos del BfS recalcan que esa normativa impone márgenes amplios.

Radiación comparable a un electrodoméstico, según el estudio alemán

Los datos recopilados pusieron a prueba otro temor habitual. La exposición dentro del habitáculo no difiere de un coche de combustión e, incluso, puede ser menor que la de un microondas o un secador.

El informe desmiente el mito del llamado “smog eléctrico” y deja claro que permanecer dentro del vehículo durante la carga no añade riesgos, siendo comparable a un coche a gasolina.