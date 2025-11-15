Un especialista en motor revela el mejor coche de segunda mano para ganar dinero: "Lo puedes comprar desde 5000 euros"

Un especialista en motor revela el mejor coche de segunda mano para ganar dinero Freepik

Cada vez más conductores ven en los coches de segunda mano una oportunidad de inversión, y no solo un medio de transporte. Un experto español de Garaje Hermético ha revelado en un vídeo de TikTok cuáles son los modelos que podrían revalorizarse en los próximos años, destacando uno en especial que puede comprarse por apenas 5.000 euros. Descubre cuáles son, por qué interesan y qué debes hacer para que esa compra no se quede en un gasto.

Los coches usados que podrían convertirse en joyas del futuro

El especialista explicó que muchos vehículos que hoy se consideran viejos están a punto de convertirse en auténticos clásicos modernos, lo que podría multiplicar su valor con el tiempo. Entre ellos mencionó algunos modelos que combinan buen rendimiento, fiabilidad y potencial de revalorización:

Fiat Barchetta: un descapotable italiano con encanto, disponible desde 4.000 €.

Mercedes-Benz SLK 170: uno de los primeros con techo duro retráctil. Se puede encontrar desde 5.000 €, aunque el experto recomienda las versiones Kompressor por su motor más eficiente.

Toyota Celica T-Sport (T23): con motor de 192 CV y estética deportiva, “un coche que nunca pasa de moda”.

BMW Serie 3 Coupé o Cabrio (E46): valorado por muchos como “el último BMW auténtico”, con motores potentes y comportamiento equilibrado.

Toyota MR2 (W30): apodado “el baby Ferrari”, por su motor central, ligereza y excelente conducción.

El especialista aseguró que todos estos modelos tienen algo en común: ya han tocado fondo en su depreciación y ahora podrían empezar a subir de valor. “Dormiría en tu garaje y te haría ganar dinero”, resumió.

Cómo convertir un coche clásico en una inversión rentable

El experto de Garaje Hermético insistió en que para ganar dinero con un coche de segunda mano no basta con comprarlo barato: es necesario cuidarlo como si fuera una pieza de colección.

Entre sus recomendaciones, destacan: