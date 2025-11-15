El coche eléctrico con más autonomía en 2025 sorprende: casi 840 km reales sin enchufar

Los vehículos eléctricos han dado un salto significativo en autonomía real durante 2025, y esta evolución se refleja en modelos concretos que superan con creces los 600 km de alcance estimado, lo que los sitúa como opciones muy fiables para recorridos largos. En esta revisión analizamos los tres coches eléctricos con mejor autonomía real en 2025, explicando qué los hace sobresalir, además de ofrecer una visión del contexto general de esta nueva generación.

Lucid Air y Mercedes EQS destacan por su diseño y tecnología, que optimizan cada kilómetro recorrido. Mercedez Benz

Autonomía real de los tres mejores eléctricos de 2025

Lucid Air Grand Touring

Este modelo lidera la clasificación para 2025 gracias a una autonomía real que ronda los 780-840 km (WLTP) según múltiples fuentes. Lucid ha conseguido esta cifra gracias a una batería de gran capacidad (alrededor de 118 kWh en algunas versiones) y una aerodinámica optimizada (coeficiente de arrastre muy bajo) que reduce el consumo energético. Este nivel de autonomía real transforma la experiencia de conducir sin preocuparse por estaciones de recarga frecuentes, y convierte este vehículo en el referente para quienes buscan máxima libertad eléctrica.

Mercedes‑Benz EQS 450+

En segundo lugar, este sedán de lujo eléctrico se acerca a los 650-700 km reales aproximadamente, con cifras WLTP situadas cerca de los 783 km para algunas versiones. Destaca por su equilibrio entre confort, tecnología y eficiencia: batería generosa, gestión energética avanzada y diseño aerodinámico (cW ≈ 0,20) que favorece la autonomía. Es una opción especialmente atractiva para quienes valoran lujo y capacidad de recorrer largas distancias sin recargar.

Tesla Model S Long Range

Aunque no alcanza las cifras del Lucid o del Mercedes, el Model S Long Range continúa siendo uno de los modelos con mejor autonomía real en 2025, estimada en torno a los 550-650 km bajo condiciones reales. Su ventaja añadida es la red de recarga rápida de Tesla, lo que lo convierte en una opción muy fiable para viajes frecuentes, incluso si no es el líder absoluto en kilómetros por carga.

¿Por qué estas autonomías mejoran tanto en 2025?

La mejora en autonomía real no es casualidad. Hay varios factores clave detrás del avance:

Aumento de la capacidad de batería y mejores químicas que permiten mayor densidad energética.

Mejoras aerodinámicas (como los valores de coeficiente de arrastre muy bajos en algunos modelos) que reducen el consumo al rodar.

Gestión térmica más eficiente , lo que reduce pérdidas energéticas en entornos exigentes.

Infraestructura de recarga más rápida, que aunque no extiende la autonomía, mejora la experiencia global de uso largo.

Estas mejoras permiten que actualmente ya no sea la autonomía el mayor freno de los eléctricos para viajar: los modelos de coche que hemos citado demuestran que se puede cubrir gran parte de un recorrido sin parar múltiples veces a cargar.