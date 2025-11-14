Tiembla el Dacia Sandero: Este SUV italochino con etiqueta ECO compite cara a cara con el utilitario favorito de los españoles

El mercado automovilístico español vive una revolución y tiembla el Dacia Sandero, porque un SUV chino con etiqueta ECO ya compite con el utilitario favorito de los españoles. El nuevo EVO 5 irrumpe con fuerza gracias a su equilibrio entre diseño, equipamiento y precio, desafiando al líder de ventas en España con una fórmula que mezcla tecnología asiática, alma europea y una propuesta económica que conquista a los conductores.

El SUV italiano con corazón chino que amenaza el reinado del Dacia Sandero

El EVO 5 encarna la apuesta más firme de la italiana DR Automobiles por consolidarse en España. Este SUV italochino incorpora un motor turbo de 1.5 litros con una variante GLP que le permite portar la etiqueta ECO de la DGT. El experto de Car and Driver, Carlos García-Alcañiz, analizó el modelo y destacó su valor real dentro del segmento: “un todocamino con buena relación calidad-precio y un enfoque práctico”.

El interior del EVO 5 refleja el enfoque italochino de DR Automobiles: materiales cuidados, techo solar, cámara trasera y asientos en cuero, elementos poco habituales en modelos de su rango. Su maletero de hasta 1.000 litros lo convierte en un vehículo versátil, todo esto por un precio desde 16.900 euros.

DR Automobiles apuesta por una gama amplia con los EVO 3, 4, 5, 6 y 7, cada uno adaptado a distintos perfiles de conductor. Su estrategia combina estética europea y tecnología china, lo que explica el crecimiento constante de la marca en España.

Dacia Sandero: el favorito de los españoles frente al desafío asiático

El Dacia Sandero mantiene su posición como el coche más vendido en España gracias a su fiabilidad y coste contenido. Con un motor TCe 90 de tres cilindros y 999 cm³, ofrece 92 caballos de potencia y cambio manual de cinco velocidades. Su versión Essential parte desde los 13.940 euros.

Entre su equipamiento de serie, el Sandero incluye regulador de velocidad, cierre centralizado, sistema ABS, sensor de lluvia y luces automáticas, además de volante regulable en altura y ordenador de a bordo. Aunque su etiqueta ambiental no siempre alcanza la ECO, su eficiencia lo mantiene en el radar de los compradores urbanos.

Si la tendencia de los conductores se mantiene hacia vehículos más sostenibles y mejor equipados, el vehículo chino podría consolidar una posición dominante. La batalla entre ambos modelos definirá el futuro del segmento de coches asequibles en España.