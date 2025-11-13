Paco, especialista en motor, sobre los coches que recomienda comprar antes de terminar el año: “Ahora mismo mis recomendaciones están en los japoneses y coreanos”

Paco reveló que la pandemia supuso un antes y un después en la distribución de estos coches.

La fiabilidad se ha convertido en el criterio decisivo para quienes planean cambiar de coche antes de que termine el año. Paco, especialista en coches, con amplia experiencia en el sector, aseguró que los coches japoneses y coreanos son actualmente la mejor alternativa. “Ahora mismo mis recomendaciones están en los coches japoneses y coreanos”, explicó, destacando que estas marcas han sabido conservar la confianza de los usuarios gracias a su equilibrio entre sencillez mecánica, consumo contenido y larga vida útil.

El declive de las marcas europeas y el dominio asiático

En una charla en el canal de YouTube Al Corte, el especialista señaló que el cambio de tendencia comenzó con la pandemia, la cual marcó un antes y un después en la fiabilidad de los fabricantes europeos. “Desde la pandemia, las marcas europeas han ido a menos”, afirmó, señalando que la introducción de motores diésel más complejos y la digitalización excesiva de los sistemas han provocado fallos frecuentes y encarecido las reparaciones.

Paco consideró que la búsqueda de innovación y las nuevas normativas medioambientales empujaron a muchos fabricantes a priorizar la tecnología sobre la durabilidad.

En contraste, los constructores asiáticos, especialmente japoneses y coreanos, mantuvieron su enfoque en la fiabilidad y el mantenimiento asequible. “Europa se complicó con tanta electrónica y normativa, mientras que Asia siguió haciendo coches fiables”, apuntó. Este enfoque, centrado en la mecánica tradicional y el control de calidad, ha consolidado su reputación.

Según el asesor, los fabricantes asiáticos entendieron antes que nadie que los consumidores valoran más un coche que funcione sin sorpresas que uno saturado de sistemas digitales propensos a fallar.

Paco recordó que muchas marcas europeas han perdido la ventaja competitiva que tenían décadas atrás, mientras que las firmas asiáticas aprovecharon para reforzar su presencia en segmentos medios. Hoy, explicó, el mercado reconoce a Toyota, Hyundai y Kia como referentes en durabilidad y eficiencia.

En sus palabras, “los coches asiáticos no son los más lujosos, pero sí los que menos problemas dan”, una frase que resume la tendencia que está marcando el ritmo de ventas en varios países europeos.

Una nueva mentalidad de compra y el papel del renting

Además de las diferencias entre marcas, Paco subrayó que el modo de adquirir un coche también ha cambiado en los últimos años. Cada vez más conductores eligen fórmulas como el renting o el leasing, atraídos por la comodidad de una cuota fija que incluye mantenimiento, seguro y reparaciones. “La gente no quiere complicarse; prefiere pagar una cuota y olvidarse de averías o seguros”, comentó, al destacar que esta opción ofrece tranquilidad a corto plazo y se adapta al estilo de vida urbano actual.

Sin embargo, advirtió que esta modalidad no siempre resulta rentable a largo plazo. Para quienes buscan invertir en un vehículo propio y conservarlo durante años, los coches japoneses y coreanos siguen siendo la elección más acertada. En palabras del asesor, los híbridos no enchufables y los modelos de combustión sencilla fabricados en Asia ofrecen la mejor relación entre coste, rendimiento y fiabilidad.

Paco también señaló que la falta de transparencia en algunos servicios posventa europeos y los retrasos en la reparación de componentes electrónicos han empujado a muchos conductores a mirar hacia el mercado asiático. “El consumidor se está cansando de los coches que pasan más tiempo en el taller que en la carretera”, resumió.