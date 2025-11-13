Un experto no se corta y recomienda a este SUV chino: "Como el KIA Sportage, pero 9.000 euros más barato"

Su diseño vanguardista y su eficiencia energética refuerzan el estilo moderno y la calidad premium del Bestune T77. Bestune

La llegada del Bestune T77 marca un nuevo paso para los SUV chinos en España. Este modelo, distribuido por Kngloo, sorprende por su calidad, tecnología y un precio muy competitivo en el mercado español. Según el experto Antonio Fernández de Motor.es, este vehículo “es como un KIA Sportage, pero 9.000 euros más barato”.

Un SUV chino con calidad y tecnología que planta cara al KIA Sportage

El Bestune T77 es un SUV chino de 4,51 metros de largo, integrado en el segmento C-SUV. Su propuesta apunta directo a los competidores más consolidados como el KIA Sportage, aunque con la ventaja de que cuesta 9.000 euros menos. En España, su gama parte desde 24.867 euros para la versión Premium y 26.367 euros para la Exclusive, precios vigentes desde abril de 2025.

A nivel mecánico, el T77 equipa un motor de gasolina 1.5 turbo con 160 CV y 258 Nm de par, combinado con una transmisión automática DCT de siete velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y alcanza los 181 km/h. Además, mantiene un consumo medio de 7,1 litros cada 100 kilómetros, según ciclo WLTP.

El SUV chino que rompe mitos

El Bestune T77 derriba muchos mitos sobre los coches de origen asiático. Desde su versión de entrada ya ofrece un equipamiento completo: faros LED, techo solar panorámico, pantalla táctil de 12,3 pulgadas, control de crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia, entre otros.

El interior destaca por su amplitud y por la sensación de confort. La marca, perteneciente al grupo FAW, refuerza así su imagen de calidad y tecnología al nivel de los fabricantes más reconocidos.