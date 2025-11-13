Un especialista en motor se rinde ante este coche de segunda mano: "Es como una Ferrari"

El especialista en motor de Garaje Hermético compartió en TikTok una lista de coches antiguos que, según él, podrían revalorizarse con el tiempo. El experto los describió como inversiones con potencial de convertirse en auténticos clásicos. Dentro de esta selección, destacó un modelo en particular que comparó con una Ferrari: el Toyota MR2, un coche ligero, de motor central y con un diseño que, según él, recuerda al de los deportivos italianos.

El Toyota MR2, el “baby Ferrari” accesible

El Toyota MR2 (W30) fue el modelo que más llamó la atención en su lista. El especialista lo definió como un coche divertido de conducir, con un equilibrio perfecto entre ligereza, rendimiento y estética deportiva. Explicó que su configuración de motor central lo hace similar a una Ferrari, pero con un precio mucho más asequible y un mantenimiento sencillo. Este modelo puede encontrarse actualmente en el mercado de segunda mano por precios muy inferiores a los de los deportivos europeos.





Otros coches que podrían revalorizarse

Además del MR2, el experto mencionó otros modelos que, a su juicio, merecen un lugar en el garaje de quienes buscan invertir:

Fiat Barchetta: un descapotable con puro estilo italiano, disponible desde unos 4.000 euros.

Mercedes-Benz SLK R170: pionero en incorporar el techo duro retráctil, que puede encontrarse desde 5.000 euros, especialmente en las versiones Kompressor.

Toyota Celica T-Sport (T23): con un motor de 192 caballos y un diseño atemporal.

BMW Serie 3 Coupé y Cabrio (E46): considerado por muchos como el último BMW “auténtico”, con motores potentes y un comportamiento impecable.

El especialista aseguró que estos vehículos pueden aumentar su valor con el tiempo, y también ofrecen el placer de disfrutarlos en el día a día. "Pueden dormir en tu garaje y, al mismo tiempo, hacerte ganar dinero", expresó.