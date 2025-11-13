Un empresario español no se corta y revela qué debes hacer para que no te estafen al comprar un coche en el exterior

Un empresario español revela qué debes hacer para que no te estafen al comprar un coche en el exterior Freepik

El joven empresario español Álvaro, creador de Scuderia Viondi, ha compartido en su cuenta de TikTok varios consejos para quienes buscan comprar coches más baratos fuera de España. Según explica, el mercado europeo ofrece “auténticos chollos”, con modelos que pueden costar hasta 3.000 euros menos que en los concesionarios españoles. Sin embargo, advierte que muchos compradores caen en estafas por no revisar detalles fundamentales antes de cerrar la operación.

Verificar el historial, el paso más importante

Álvaro recalca que la verificación del historial del vehículo es la parte más importante del proceso. En sus palabras, “muchas veces la gente se deja llevar por el precio y no comprueba lo más básico”.



Antes de comprar, recomienda revisar:

El kilometraje real , ya que algunos coches importados presentan cifras manipuladas.

El historial de mantenimiento , para comprobar que se hayan realizado revisiones en concesionarios oficiales o talleres certificados.

La procedencia del coche, asegurándose de que no provenga de subastas o lotes con siniestros.

El empresario recuerda que hay plataformas europeas y servicios especializados que permiten consultar esta información con el número VIN del coche. “Dedicar unos minutos a comprobar estos datos puede ahorrarte miles de euros y muchos dolores de cabeza”, explica.

Los cinco pasos para una compra de coches segura

El empresario de Scuderia Viondi resume su experiencia en cinco pasos básicos para comprar un coche en el exterior sin riesgos:

Buscar oportunidades reales en concesionarios o plataformas europeas verificadas.

Comparar precios y equipamientos entre países antes de decidir.

Revisar el historial del coche (mantenimiento, kilometraje y procedencia).

Gestionar correctamente los trámites de importación y homologación.

Conservar todos los documentos y contratos de la operación.

Para Álvaro, importar un coche puede ser muy rentable si se hace con cabeza. “El mercado europeo está lleno de oportunidades, pero también de trampas. No se trata de tener más dinero, sino de saber moverse con información y sentido común”, concluye.