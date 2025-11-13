Tu coche puede parecer nuevo aunque tenga años: los trucos definitivos para que gaste menos y dure más

Mantener un coche antiguo como nuevo sin superar los 20 euros al mes es perfectamente viable si aplicas de forma sistemática las recomendaciones que se recogen en la guía de ahorro de combustible de Barum. Estas pautas incluyen desde el mantenimiento básico hasta hábitos de conducción más eficientes, con especial énfasis en aspectos como la presión de los neumáticos, la selección del aceite y la planificación de los trayectos. Al consolidar estas acciones, tu vehículo consumirá menos, requerirá menos reparaciones y en consecuencia podrás mantenerlo ‘como nuevo’ con un gasto mensual realmente contenido.

Mantener la presión correcta de los neumáticos y conducir con suavidad son claves según los expertos. Freepik

Verifica la presión de los neumáticos y usa el aceite adecuado

Un mantenimiento sencillo marca una gran diferencia en el consumo. Barum insiste en que una presión óptima de los neumáticos, en torno a 0,3-0,5 bar por encima de la indicada en la etiqueta del coche, ayuda a reducir la resistencia al rodaje. Además, emplear el aceite de motor recomendado por el fabricante evita pérdidas energéticas innecesarias.

Esta combinación de ajustes es rápida de aplicar y apenas conlleva coste (básicamente del aire de la estación de servicio y la revisión del aceite), por lo que contribuye directamente al objetivo de gastar poco y alargar la vida útil de muchos componentes.

Evita cargas innecesarias, usa los sistemas auxiliares con moderación y conduce de forma previsible

La eficiencia no depende solo del motor: la aerodinámica, el peso y los ‘extras’ del coche también influyen. Retirar portaequipajes, cajas de techo o cualquier carga que no sea imprescindible reduce la resistencia al viento y el peso total, lo que según Barum permite ahorrar hasta 0,4 litros cada 100 km. También conviene moderar el uso del aire acondicionado, calefacción o el control de velocidad de crucero en ciertas circunstancias, ya que incrementan el consumo. Por último, una conducción anticipada, manteniendo velocidad constante y reduciendo aceleraciones o frenazos bruscos, favorece un mejor rendimiento.

Como resumen práctico, combinar estas buenas prácticas convierte un coche ‘viejo’ en un vehículo que se conserva mejor, gasta menos y requiere menos intervenciones.

Planifica tus desplazamientos y cambia de marcha con cabeza

Puede parecer un detalle menor, pero la forma en que organizas tus trayectos y empleas la caja de cambios también suma. Según Barum, es mejor hacer un trayecto largo que varios recorridos cortos, ya que el motor necesita alcanzar su temperatura óptima para consumir menos. Asimismo, circular en la marcha más alta posible sin forzar el motor ayuda a mantener las revoluciones bajas y disminuir el consumo.

Implementar estos hábitos asegura que cada euro que inviertes se aproveche al máximo, y que el coche mantenga un estado más "recién estrenado" pese a los años.