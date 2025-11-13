El coche eléctrico más barato de España en 2026 llega potenciando todo lo que creíamos imposible

La versión 2026 del Dacia Spring reafirma su promesa de ofrecer "el coche eléctrico más barato" en España y en Europa, sin depender de marcas chinas, con mejoras sustanciales que refuerzan su atractivo para quienes buscan movilidad eléctrica básica. Este modelo presenta nuevos motores más potentes, una batería de nueva generación y ajustes mecánicos que mejoran su comportamiento en carretera, lo que convierte al Dacia Spring en una opción interesante para quienes valoran el coste contenido, sin sacrificar la funcionalidad mínima de un vehículo eléctrico urbano.

Mejora de motorización y prestaciones

La clave de este nuevo es su salto en prestaciones: la versión base ahora entrega 70 CV frente a los 45 CV anteriores, y la versión superior alcanza los 100 CV frente a los 65 CV previos. En el caso más potente, el coche reduce el tiempo en el tramo 80-120 km/h a tan solo 6,9 segundos (antes 14 s) y la versión de 70 CV lo logra en 10,3 s (antes 26,2 s), según datos de la marca.



Este aumento de potencia se combina con un nuevo sistema de batería basada en tecnología de fosfato de litio-hierro (LFP), con una capacidad de 24,3 kWh. Además, la carga rápida (corriente continua) mejora de 30 kW a 40 kW, permitiendo pasar del 20% al 80% en unos 29 minutos.

La versión renovada del eléctrico de acceso promete más motor y autonomía sin subir el precio.

Ajustes de chasis, aerodinámica y enfoque urbano-asequible

Para sostener esas mejoras mecánicas, Dacia aprovechó para reforzar el comportamiento dinámico del Spring: se incorpora barra estabilizadora, nuevos amortiguadores y muelles, frenos revisados y una parte inferior de la carrocería rediseñada para reducir el coeficiente de arrastre de 0,745 a 0,660 en las versiones con llanta de 14”.



El objetivo es preservar la asequibilidad del modelo, manteniendo costes bajos, sin recurrir a prestaciones premium, pero ofreciendo lo mínimo exigible en cuanto a confort y estabilidad. Así, Dacia refuerza su concepto de “movilidad eléctrica básica” sin extras ostentosos pero con mejoras esenciales.

Aunque el precio exacto para España aún no fue anunciado, se espera que continúe siendo el eléctrico de acceso más barato del mercado europeo, manteniendo la identidad de marca que caracteriza al Spring desde sus inicios.

Qué supone para el mercado español y qué esperar

En España, donde los incentivos al vehículo eléctrico siguen siendo un factor relevante, la llegada de esta versión del Spring 2026 se presenta como una oportunidad para quienes desean acceder a un coche eléctrico con coste contenido. Aun así, habrá que vigilar dos aspectos: la capacidad de la batería (24,3 kWh) no lo convierte en un modelo de gran autonomía, por lo que su uso seguirá siendo más eficiente en ciudad y desplazamientos cotidianos.

Además, será importante conocer el precio final tras incentivos, los plazos de entrega para España y las condiciones de carga / infraestructura local. Si Dacia logra mantener un precio competitivo, el Spring podría consolidarse nuevamente como referencia entre los vehículos eléctricos asequibles.



Por último, conviene recordar que este modelo será relevado a medio plazo por un nuevo modelo de acceso basado en el Renault Twingo eléctrico, previsto para lanzarse más adelante, lo que convierte a esta versión en una transición interesante hacia la movilidad eléctrica para presupuestos ajustados.