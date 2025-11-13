Un camionero con más de 20 años en la carretera no se corta sobre los salarios: "En el internacional ahora mismo está ganando entre los 3000 y los 4000 euros"

Marc, en redes "Traginer de la Tona", es un camionero con más de 20 años en la carretera. Montaje

Los salarios en el sector del transporte en España son algo que siempre mueve el debate. En una charla reciente del pódcast “Rutas de Éxito”, Marc (conocido en redes como "Traginer de la Tona"), un camionero con más de 20 años en la carretera no se cortó al hablar del salario en el transporte internacional y de las condiciones que enfrentan quienes cruzan fronteras cada semana.

¿Cuánto gana realmente un camionero en el transporte internacional?

“En el internacional ahora mismo está ganando entre los 3000 y los 4000 euros” respondió Marc, con dos décadas de experiencia como transportista, durante su conversación con Mario, host del programa.

Aunque reconoció que muchos dudan de esas cifras, fue claro al asegurar que sí se pueden alcanzar esos montos si se trabaja con intensidad y estrategia.

Explicó que los mejores sueldos se logran cuando se aprovechan bien las horas, se organizan los descansos y se sabe “trabajar con el tacógrafo”. Según dijo, “nadie te regala nada”, y los que consiguen 3000 euros o incluso 4000 euros mensuales lo hacen porque “se lo curran de verdad”. También apuntó que hay especialidades, como los portacoches, donde se gana más, pero “hay que saber hacerlo y sacrificarse”.

El relevo generacional y los retos del sector del transporte en España

El camionero veterano lamentó la falta de jóvenes en el sector, algo que considera preocupante para el futuro del transporte en España. Aplaudió que nuevas generaciones se interesen por la profesión, aunque pidió que lo hagan “con ganas y realismo”, sin dejarse llevar por visiones distorsionadas. “Este oficio tiene días buenos y días malos, pero es un trabajo bonito”, aseguró.

"Es un sector bonito, un oficio guapo, bonito, que no se escuchen a las malas lenguas de lo malo de este sector, porque tiene más cosas positivas que negativas. El que te habla siempre mal de este sector es porque está quemado. No hagas caso al quemado, al que está amargado", apuntó Marc.

También subrayó la importancia de que empresarios y conductores vayan “de la mano” en España. Según su experiencia, el sector funcionaría mejor si hubiera más comunicación entre ambos. “Aquí tenemos que crecer juntos. Cuantos más viajes hagamos, más ganaremos todos”, resumió.