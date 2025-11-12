Víctor, analista automotriz, sobre el coche chino mejor equilibrado del mercado: “Es una grandísima opción si quieres un coche pequeño para ciudad”

El experto señaló que el Leapmotor B10 es ideal para quienes valoran la sencillez, la tecnología funcional y la eficiencia en el día a día.

El nuevo modelo de Leapmotor, el B10, se presenta como una alternativa compacta, equilibrada y bien construida para quienes buscan un coche urbano sin renunciar al confort. Víctor, analista automotriz con experiencia en vehículos eléctricos, destacó el enfoque minimalista del diseño y la buena calidad de los materiales, subrayando que se trata de un coche pensado para quienes valoran la sencillez, la tecnología funcional y la eficiencia en el día a día.

Un diseño sobrio y materiales bien trabajados

A través de un video en su canal de YouTube, Victric, el especialista resaltó la coherencia estética del vehículo: “L Motor hace coches muy sencillos, muy minimalistas”, explicó, mientras señalaba los acabados en piel que recubren gran parte del interior.

La tapicería, el salpicadero y la consola central transmiten una sensación de uniformidad y suavidad. El volante, firme y bien revestido, fue uno de los elementos mejor valorados por su tacto y precisión.

El panel de instrumentos, completamente digital, ofrece una visibilidad clara y sin distracciones. Víctor lo describió como “una pantalla perfecta para ver los kilómetros, la autonomía y demás cosillas del coche”, destacando su disposición ergonómica y el acceso sencillo a los controles. Aunque algunos componentes inferiores emplean plástico duro, el conjunto general mantiene un equilibrio adecuado entre durabilidad y apariencia.

Tecnología al servicio del confort

El interior del vehículo está equipado con funciones que priorizan la comodidad. Entre ellas, una pantalla central táctil de gran tamaño, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, asientos calefactados y ventilados, y un techo panorámico que inunda el habitáculo de luz natural. “Da mucha luminosidad, va hasta atrás, súper chulo”, comentó el analista, destacando cómo ese detalle refuerza la sensación de amplitud.

También cuenta con volante calefactado, carga inalámbrica y puertos USB-C para todos los pasajeros. Los mandos físicos para el cambio de marchas y la climatización fueron considerados un acierto, al mantener una interfaz práctica y directa. En la parte trasera, los asientos de piel microperforada aportan comodidad adicional, reforzando la idea de un coche cómodo tanto para trayectos urbanos como para viajes más largos.

Prestaciones equilibradas y una apuesta funcional

El modelo se ofrece con dos opciones de batería, de 56,2 y 67,1 kWh, que proporcionan autonomías homologadas de 361 y 434 kilómetros, respectivamente. Su sistema de carga rápida alcanza potencias de hasta 168 kW, y el motor trasero de 160 kW (equivalente a 218 caballos) asegura un rendimiento ágil y silencioso, con un par motor de 240 Nm y una velocidad máxima de 170 km/h.

Según el analista, este coche destaca por ofrecer un equilibrio sólido entre potencia, eficiencia y confort, dentro de un rango de precio que lo hace competitivo frente a modelos de su segmento. En palabras de Víctor, “es una grandísima opción si quieres un coche pequeño para ciudad”, una conclusión que resume su carácter versátil, bien construido y pensado para quienes valoran la funcionalidad sobre la ostentación.