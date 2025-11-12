Marc (32), camionero, destapa mitos sobre el sector del transporte: Cumplió el sueño de la casa propia y trabaja 9 horas al día

A sus 32 años, Marc, transportista, en una conversación con Mario para el pódcast “Rutas de Éxito” desmiente mitos sobre la vida de los camioneros y el sector del transporte en España. El camionero explica cómo su trabajo en el transporte regional le permitió comprar su casa y sacar adelante a su familia. Con jornadas de nueve horas y un salario que supera los 2.000 €, Marc defiende que el esfuerzo y la constancia siguen siendo claves para progresar en el sector del transporte.

¿Cuánto gana realmente un camionero en España?

Marc no duda al hablar de su salario y de la realidad dentro del sector del transporte. Explica que empezó cobrando 2.000 € y hoy ronda los 2.300 €, con jornadas medias de nueve horas diarias y la ventaja de dormir en casa cada noche. Su trabajo consiste en rutas regionales, recorriendo unos 300 kilómetros al día, lo que demuestra que en el transporte nacional también se puede vivir bien.

El experto deja claro que no hay una sola realidad en este oficio. “Hay quien gana 2.000 €, 2.200 € o incluso 2.400 €, según el tipo de faena y el acuerdo con la empresa”, señala. Para él, lo más importante es la comunicación con el jefe y la actitud ante el trabajo. “Si luchas y no te conformas, puedes conseguirlo”, afirma.

“El transporte no solo mueve mercancías, también mueve sueños”, dicen desde el pódcast

El camionero confiesa que, gracias a su esfuerzo, logró comprar su casa con 32 años y cumplir el sueño de su hijo, que compite en moto. “Todo ha salido del camión”, dice orgulloso.

Su historia desmiente los mitos sobre la falta de oportunidades en España y pone el foco en la mentalidad. Para Marc son claves el sacrificio, la constancia y las prioridades de su familia.

Marc asegura que en el sector del transporte hay espacio para todos, e incluso puedes ir variando según tus necesidades. “Si buscas ganar 3.500 €, haces internacional; si prefieres estar en casa, haces regional. Depende de lo que necesites.”