Así se vive el futuro de los coches en Japón, según los expertos en automoción: ¿Cuándo llegarán estos coches a España?

Japón ya está viviendo en el futuro con la presentación de estos coches eléctricos, donde Honda mostró su nueva visión de movilidad durante el Japan Mobility Show 2025. Los modelos conceptuales, el Super-ONE Prototype y el Honda 0 α, marcan el inicio de una etapa clave en la estrategia eléctrica de la marca. Ambos anticipan cómo será la próxima generación de vehículos cero emisiones que podrían llegar a España.

Los nuevos coches de Honda en Japón adelantan el futuro de los coches eléctricos

Honda ha revelado dos prototipos que muestran con claridad hacia dónde se dirige su gama de coches eléctricos.

Por un lado, el Super-ONE Prototype representa un compacto urbano con espíritu deportivo. Su diseño se basa en el concepto “e: Dash BOOSTER”, pensado para transformar los trayectos diarios en experiencias más divertidas. Este modelo apuesta por una conducción directa y ligera gracias a una plataforma derivada de la serie N.

Honda Super-ONE Prototype Japan Mobility Show 2025

El Boost Mode es uno de sus rasgos más innovadores, ya que incrementa la potencia y simula una caja de siete velocidades, acompañada de un sistema de sonido que recrea el rugido de un motor tradicional. Su interior refuerza el estilo dinámico con asientos envolventes, instrumentación clara y una posición baja de conducción. De acuerdo con AutoFácil, su lanzamiento está previsto para 2026 en Japón, antes de llegar a otros mercados asiáticos y al Reino Unido.

El Honda 0 α se prepara para conquistar nuevos mercados en 2027

El segundo concepto presentado por Honda durante el Japan Mobility Show 2025 es el 0 α, un SUV eléctrico que formará parte de la futura Honda 0 Series. Combina una estética limpia con una carrocería baja y equilibrada, manteniendo la robustez típica del segmento. En el frontal, los faros, la tapa de carga y el logotipo iluminado comparten una superficie continua, mientras que la zaga luce una firma lumínica en forma de U.

Honda 0 α Japan Mobility Show 2025

Su interior prioriza la amplitud y la luminosidad, gracias a una arquitectura eléctrica con piso plano. Este modelo llegará al mercado en 2027, con foco inicial en Japón e India, aunque los expertos en automoción señalan que su llegada a España dependerá de la expansión global de la gama.