Leifer Mendez, experto en IA, sin pelos en la lengua sobre los coches inteligentes: "Pueden ejercer algún tipo de control"

Leifer Mendez, experto en IA, sin pelos en la lengua sobre los coches inteligentes

Durante una conversación con el canal Wall Street Wolverine, el experto en IA Leifer Méndez explicó que los coches inteligentes eléctricos e híbridos, en especial los de Tesla, ya no son simples vehículos, sino auténticas “supercomputadoras andantes” capaces de recopilar datos en tiempo real. El especialista explicó por qué estos vehículos representan tanto un salto tecnológico como un riesgo en términos de privacidad y control.

“Cada nuevo Tesla que se vende se convierte en un bot más que envía información a la compañía. Todos esos datos ayudan a mejorar el sistema de conducción autónoma y los mapas de carreteras”, señaló.

Según Méndez, estos automóviles registran ubicaciones o rutas, y también detalles como el estado del pavimento. “Escanean los baches de la carretera para que otros vehículos puedan ajustar la suspensión antes de llegar”, añadió.

El experto subrayó que esta red de datos colaborativos da a Tesla una ventaja tecnológica difícil de igualar: “Cada coche adicional en circulación mejora el sistema global”.

Riesgos éticos y de privacidad

En la charla advierten sobre la enorme capacidad de conexión de estos vehículos y cómo plantea interrogantes sobre el control y la propiedad real del coche. “Tesla puede apagar un vehículo de manera remota. Si se roba un coche, eso puede ser útil, pero también podría usarse para ejercer control sobre una persona”, comentan.

En ese sentido, planteó un escenario inquietante: que una autoridad pudiera ordenar a la marca inmovilizar un vehículo por decisión externa: “Imagina que un gobierno diga: no quiero que esta persona se mueva, apaga su coche”.

El experto también mencionó el caso de un Tesla de segunda mano que quedó inutilizado al llegar a España, al no poder ser reactivado por falta de matrícula. “El coche era legal, pero Tesla no quiso desbloquearlo sin papeles. Ahora está parado, sin poder circular ni matricularse”, relató.

El futuro del control automatizado

Para Méndez, el futuro apunta a un escenario donde los coches podrían recibir limitaciones automáticas de velocidad o trayectos impuestas por software. “La tecnología ya existe. El coche podría reconocer la vía y limitarse solo a 120 km/h, sin posibilidad de que el conductor supere ese límite”, explicó.

Además, en el vídeo de YouTube advierten sobre el valor de los datos que los conductores entregan sin saberlo: “No se sabe si tú trabajas para Tesla cada vez que conduces. Estás proporcionando información sobre todo: ubicación, rutas, incluso lo que dices dentro del coche”.