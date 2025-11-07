Un empresario de lavado de coches revela cuánto dinero se recauda por mes en España: "Recomiendo invertir en el negocio para poder escalar"

Un empresario de lavado de coches revela cuánto dinero se recauda por mes en España Freepik

Empresarios del sector del lavado de coches han compartido públicamente cuánto dinero puede generar este tipo de negocio cada mes. Adrián G. Martin entrevistó para su canal de YouTube a 3 empresarios del rubro: uno con un negocio de lavados manual, otro con lavado a presión y otro con túnel de lavado.

Cuál es la inversión inicial para iniciar un negocio de lavados de coches

En los últimos años, el sector del lavado y detallado de vehículos ha experimentado un fuerte crecimiento en España. La combinación entre el aumento del parque automovilístico y la falta de tiempo de los conductores ha impulsado la demanda de estos servicios, tanto en formato manual como automatizado.



En la entrevista, revelaron cuánto cuesta montar un negocio de ese estilo. En el lavado manual, Manuel, el empresario dueño de M&M Studio Detaling, detalló que la inversión suele ser desde 35.000 hasta 55.000 euros, y se recupera en dos años. Sin embargo, asegura que es importante seguir invirtiendo en el negocio "para poder escalar".

En cuanto al lavado a presión, la inversión es de 45.000 a 50.000 euros. En cuanto al tiempo en que se recupera la inversión, Juanma, CEO de Golden Walsh revela que va desde uno a seis años.

Y el túnel automático, Juan Pablo, propietario de la Gasolinera Galp, contó que la maquinaria suele salir 70.000 euros, con una recuperación en 7 años.

Cuánto se puede facturar al mes con un lavado de coches

El vídeo revela que el túnel de lavado recauda de 4.500 a 5.000 euros al mes. El lavado a presión, unos 10.000 a 12.000 al mes, y el negocio de lavado manual, de 10.000 a 15.000 euros al mes.

Además de la ubicación, la calidad del servicio y la fidelización del cliente son factores decisivos para lograr una facturación elevada. Los expertos recomiendan invertir en tecnología eficiente para atraer nuevos usuarios.



