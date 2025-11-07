Alquiler de coches en la UE: si estás por hacer una escapada fuera de España y eres residente, esto es lo que debes saber

Antes de firmar el contrato de alquiler, asegúrate de que el responsable del contrato sea la empresa de alquiler, no un intermediario. Freepik

Viajar por la Unión Europea puede ser una gran experiencia, pero si planeas una escapada y decides optar por el alquiler de coches, conviene tener claras ciertas normas. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recuerda que los consumidores cuentan con derechos específicos al contratar un alquiler de vehículos fuera de España, dentro de la UE.

Condiciones para conducir un coche alquilado en otro país de la UE

Al momento de formalizar un alquiler de coche, el viajero tiene derecho a una información clara. Toda ambigüedad en el contrato se interpreta a favor del consumidor.

Además, el acuerdo debe basarse en la buena fe y el equilibrio entre las partes. Si contiene cláusulas abusivas, no tendrán validez.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad subraya que el precio y las condiciones deben ser iguales para todos los ciudadanos de la UE, sin distinción por nacionalidad o residencia. También se garantiza el acceso a sistemas de Resolución Alternativa de Litigios, para resolver cualquier desacuerdo de forma extrajudicial.

Consejos prácticos para el al quiler de coche con seguro incluido en viajes por la UE

Antes de firmar, asegúrate de que el responsable del contrato sea la empresa de alquiler, no un intermediario. Es fundamental revisar:

Cobertura del seguro , política de combustible y límites de kilometraje.

Si es posible devolver el coche en otra oficina y el coste de hacerlo.

Condiciones para salir del país con el vehículo y el método de pago aceptado.

Estado del coche. Cualquier desperfecto debe notificarse por escrito y conservar una copia.

Durante el uso del vehículo:

Si el coche reservado no está disponible, no deben cobrarte más por un modelo superior.

En caso de accidente o avería, contacta de inmediato con la compañía.

Ante un robo, denuncia a la policía y devuelve llaves y documentación.

Al devolver el coche, el Ministerio recomienda revisar el estado junto con el personal, toma fotografías y pide un justificante de entrega. Si detectas cargos indebidos, solicita al banco la devolución y el bloqueo de pagos futuros.

Requisitos para alquilar un coche en la UE siendo residente en España

Si resides en España y vas a hacer una escapada por la Unión Europea, las empresas de alquiler de coches suelen pedir algunos documentos y condiciones mínimas. En general, basta con presentar el DNI o pasaporte, el permiso de conducir en vigor reconocido en la UE y una tarjeta de crédito a nombre del titular del contrato para cubrir el depósito.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aclara que el conductor debe tener la edad mínima exigida por la compañía, que puede variar según el país y el tipo de vehículo, y, en algunos casos, demostrar antigüedad en el carné. Además, se recomienda consultar si la empresa permite conductores adicionales, ya que esto puede implicar un coste extra.

El Gobierno de España insiste en que todo viajero debe recibir información completa y sin ambigüedades antes de firmar. Así se garantiza que el alquiler de vehículos en la UE se realice con transparencia y sin sorpresas al momento de recoger o devolver el coche.