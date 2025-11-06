Víctor, analista automotriz, sobre uno de los coches eléctricos más asequibles y eficientes de España: “Combina motor, electrónica y transmisión”

El BYD Dolphin permite una carga rápida del 10 al 80% en media hora y recarga doméstica completa en menos de seis.

En el mar de opciones de coches eléctricos en España, existe un vehículo que combina tecnología avanzada, autonomía competitiva y un precio ajustado: el BYD Dolphin Surf. De acuerdo con Víctor, analista automotriz del canal de YouTube Victric, este compacto eléctrico, disponible en las versiones Active, Boost y Confort, se asienta sobre la plataforma e-Platform 3.0 de BYD, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos y pensada para optimizar el espacio interior y la seguridad.

Tecnología y rendimiento optimizados

En su video, el experto resaltó el sistema “que combina motor, electrónica y transmisión en un módulo ultra compacto y eficiente”, una solución que mejora la gestión energética y reduce el peso total del vehículo.

La versión Active ofrece un motor de 65 kW (88 CV) y par de 175 Nm, mientras que las variantes Boost y Confort alcanzan los 115 kW (156 CV) y 220 Nm. Todas mantienen tracción delantera, velocidad máxima de 150 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h entre 9 y 11 segundos.

Su estructura ligera y la suspensión McPherson delantera con eje torsional trasero aportan estabilidad y confort, logrando un equilibrio entre conducción urbana y desempeño en carretera.

Autonomía, carga y seguridad

Según el experto, el Dolphin Surf equipa la reconocida Blade Battery de BYD, con opciones de 30 y 43,2 kWh, que le otorgan autonomías de 220 a 322 km WLTP. Acepta carga rápida del 10 al 80% en media hora y recarga doméstica completa en menos de seis. También ofrece carga bidireccional V2L, conectividad 4G, actualizaciones OTA y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, incorpora seis airbags, frenada autónoma de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de fatiga y cámara trasera con asistencia al aparcamiento.

Precio competitivo y garantía ampliada

Con un precio que parte de 18.780 euros (sin ayudas), el BYD Dolphin Surf se posiciona como una de las alternativas eléctricas más accesibles en España. La garantía cubre hasta ocho años o 200.000 km en batería y motor, reforzando su fiabilidad.