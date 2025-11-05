Los países nórdicos dan la espalda a Elon Musk: el fondo soberano de Noruega se opone a su bonus billonario en Tesla

El fondo soberano de Noruega se opone al pago del bonus de 1 billón de dólares a Elon Musk en Tesla. De esta manera, Norges Bank sigue la recomendación hecha por los proxies ISS y Glass Lewis de votar en contra de otorgar al empresario sudafricano semejante remuneración.

Una remuneración que, dicho sea de paso, va ligada a unos objetivos que han de cumplirse en 2035. Lo cierto es que no es el único fondo soberano que se ha opuesto a la política llevada a cabo por Elon Musk.

El pasado mes de junio, el fondo de pensiones sueco AP7 se desprendió de toda su participación en Tesla, al tiempo que incluyó a la compañía en su lista negra, por el nulo caso que presta Elon Musk a sus trabajadores. En total, el paquete accionarial de AP7 alcanzaba los 13.000 millones de coronas suecas (1.170 millones de euros).

"Si bien reconocemos el importante valor generado bajo el liderazgo visionario del Sr. Musk, nos preocupa el monto total del bonus, la dilución de la participación accionarial y la falta de mitigación del riesgo asociado a la figura del consejero delegado, en consonancia con nuestra postura sobre la remuneración de los ejecutivos", según la explicación del sentido de voto realizada por Norges Bank.

Cabe recordar que Norges Bank Investment Management ostenta una participación del 1,12% en Tesla, lo que equivale a 37,27 millones de títulos de la compañía de coches eléctricos. El valor de estas acciones se sitúa en los 17.457 millones de dólares.

Objetivos de Musk

Lo cierto es que el propio Elon Musk ha chantajeado a la propia compañía: o percibe ese bonus de un billón de dólares o se va de la firma. La decisión recaerá sobre los accionistas, cuya junta general está prevista para el jueves 6 de noviembre.

Pero, ¿cuáles son los objetivos marcados por Musk a cambio de percibir esta remuneración billonaria?

Entre los objetivos destaca la ambición de lograr un valor de mercado de 8,5 billones de dólares para Tesla en la próxima década. En la actualidad, la capitalización de la compañía se sitúa en los 1,4 billones de dólares.

No sólo eso. El magnate sudafricano también contempla la producción de 20 millones de vehículos hasta 2035. Por poner estas cifras en contexto, desde que Tesla inició su producción, allá por 2008, ha fabricado 7,9 millones de unidades.

Esto implicaría producir 2 millones de vehículos al año, cifra ligeramente superior a los últimos ejercicios. Así, en 2024 fabricó 1,77 millones de unidades.

Otro de los objetivos a cumplir a cambio del bonus de un billón de dólares es el desarrollo y despliegue masivo de flotas de robotaxis y productos de conducción autónoma. De hecho, contempla 10 millones de suscripciones activas al sistema de conducción autónoma.

Pero también hay otros hitos vinculados al despliegue comercial de robots humanoides. Para 2035, el objetivo de Musk es tener al menos un millón de unidades del robot Optimus en operación. De hecho, se prevé que los robots sean el núcleo del negocio de Tesla, superando la facturación del sector automovilístico.

En términos financieros, Musk prevé que Tesla alcance un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 400.000 millones de dólares. Las previsiones para el año en curso sitúan el ebitda de Tesla en alrededor de 13.000 millones de dólares.

Cabe precisar que estos objetivos se estructuran en tramos y cada uno de ellos otorga a Musk un porcentaje de acciones adicionales. En caso de lograrlos todos, el ejecutivo alcanzaría una participación en Tesla de un 25%.

En la actualidad, la participación del magnate sudafricano en la compañía se sitúa entre el 12% y el 13%, con 410 millones de títulos.

Las ventas se hunden en los países nórdicos

Con todo, Tesla quiere asegurarse que Elon Musk está centrado en la compañía. El periplo político del consejero delegado de la firma en la Administración Trump ha pasado factura a la multinacional.

Todo ello en un ejercicio marcado por la caída en ventas. De hecho, Tesla dejará este año de ser el fabricante con más ventas de modelos completamente eléctricos en todo el mundo. BYD, su rival chino, le superó y será líder mundial en ventas de este tipo de modelos por primera vez.

Lo cierto es que las ventas de Tesla en los países nórdicos se han hundido en el mes de octubre.

Las matriculaciones de coches nuevos de la marca cayeron un 89% en Suecia, un 86% en Dinamarca y un 50% en Noruega. La caída en Noruega se produjo tras varios meses de crecimiento en un mercado donde casi todas las matriculaciones corresponden a modelos eléctricos.

Esta merma se explica por diversos motivos. Por un lado, la compañía ha tenido a lo largo del año problemas de suministro, debido a la renovación de las líneas de producción del Model Y.

Por otro, la competencia china en el Viejo Continente es una amenaza para Tesla. Pero también hay que tener presente que la multinacional estadounidense cuenta con una gama de modelos reducida y antigua, lo que le limita las posibilidades de competir con otros fabricantes.

Una situación similar se ha producido en el Viejo Continente. En los nueve primeros meses del año, las matriculaciones de Tesla en Europa cayeron un 28,5%, hasta las 173.694 unidades. Todo ello en un mercado eléctrico que crece un 25,4%.

En términos bursátiles, las acciones de Tesla no siguen el mismo camino que el de las ventas. En lo que va de año, los títulos de la compañía se han revalorizado un 18,8%, hasta alcanzar los 450,79 dólares.

En definitiva, los accionistas de Tesla tendrán que elegir ante el chantaje que ha presentado su consejero delegado: darle un billón de euros y que continúe al frente de la compañía o denegárselo y buscar a otro responsable. Algo complejo esto último si se tiene en cuenta que sería incierto el devenir de la firma sin Musk al frente.