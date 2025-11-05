Esto es lo que necesitas saber para volverte un profesional en el sector de la compraventa de coches en subastas en España, según un experto

Luigi Amg resalta la importancia de la formación, el control y la estrategia para operar como un verdadero profesional en el sector. Freepik / Luigi AMG

El empresario valenciano, Luigi Amg, experto en el sector de la compraventa de coches en España, explicó en un vídeo de YouTube cómo funcionan las subastas profesionales. Además, hizo hincapié en qué es lo que se necesita para actuar con éxito en este negocio de coches de segunda mano. El experto detalló los pasos, advertencias y consejos que considera clave para quienes desean convertirse en verdaderos profesionales del sector.

Requisitos y consejos para convertirse en un profesional del sector de la compraventa de coches

El empresario valenciano aclaró que las subastas profesionales no son abiertas al público. Para participar, es obligatorio estar dado de alta como autónomo y contar con el IAE correspondiente al ramo de la compraventa de coches. Plataformas como Auto1 o BCA exigen acreditar la actividad profesional antes de permitir el acceso a sus pujas.

“Si no eres autónomo, no puedes comprar en este tipo de subastas”, advirtió. Estas operaciones, según el experto, se realizan entre profesionales, lo que implica que no existe obligación de ofrecer garantía, ya que se presume que ambos participantes poseen conocimientos suficientes del mercado.

El empresario señaló que este modelo de subastas tiene más riesgo que las públicas, precisamente porque los vehículos proceden de particulares o flotas y no siempre cuentan con un historial claro. Por eso recomienda analizar cada lote a fondo y no dejarse llevar por precios llamativos.

Lo que diferencia a un profesional en las subastas de coches en España

Para Luigi, la clave de un verdadero profesional del sector está en la estrategia. En su experiencia, la compraventa de coches en subastas requiere paciencia, control financiero y capacidad para asumir pérdidas cuando sea necesario.

“He tenido operaciones buenas y otras que no tanto, pero eso forma parte del negocio”, confesó en YouTube.

El experto destacó que quienes buscan dedicarse de forma seria deben invertir tiempo en formación, conocer las plataformas más fiables y mantener un volumen constante de operaciones para compensar posibles pérdidas. “Quien no arriesga no gana, pero hay que hacerlo con cabeza”, concluyó el empresario valenciano.