Un analista automotriz revela el coche chino más europeo a un coste bajo: “Aquí ya nos estamos acercando a los premium, si no estamos ya dentro”

El analista automovilístico JuanFran ha probado el nuevo BYD Atto 2, un SUV compacto eléctrico que se posiciona por debajo del Atto 3 y que busca conquistar el segmento B con una combinación de calidad, eficiencia y precio competitivo. “Es un coche que tiene ya una calidad de acabado y de rodadura que podríamos hablar de gama media-alta o incluso alta; aquí ya nos estamos acercando a los premium, si no estamos ya dentro”, afirmó el experto en su canal de YouTube Car Wow.

Más calidad, más confort y una autonomía mejorable

Con 4,31 metros de largo, el Atto 2 se sitúa apenas diez centímetros por debajo del Atto 3, pero ofrece una sensación de solidez y refinamiento superior. JuanFran destacó la evolución de las marcas chinas y aseguró que “la velocidad a la que desarrollan sus coches es impresionante”. Este modelo llega al mercado español con una batería de 45 kWh que proporciona una autonomía oficial de 312 kilómetros WLTP, aunque en la práctica ronda los 280.

El propio analista adelantó que a finales de año llegará una versión con batería de entre 57 y 60 kWh, lo que ampliará el rango de uso y situará al SUV en una posición más competitiva frente a rivales como el Kia EV3 o el Smart #1.

En el interior, el nuevo modelo presenta un salto notable de calidad. “El nivel de acabado ha mejorado mucho, tanto por el remate como por el uso de materiales; está claramente por delante de otros BYD que he visto anteriormente”, explicó. Además, incorpora asientos calefactables, pantalla central orientable de 13 pulgadas, sistema multimedia fluido y conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto.

Suavidad en carretera y equipamiento abundante

Durante la prueba, JuanFran subraya el confort de marcha del vehículo. “Tiene una suspensión diseñada para absorber irregularidades; está pensada para mimar a los ocupantes”, comentó. Con 177 caballos de potencia y un 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, ofrece una respuesta equilibrada entre suavidad y agilidad.

El analista concluye que este SUV eléctrico “es, probablemente, el producto más redondo de BYD en cuanto a calidad constructiva y acabado”, destacando su tacto de conducción y su interior refinado. Con un precio de salida cercano a 28.700 euros, el BYD Atto 2 se perfila como una de las propuestas más completas y europeas del fabricante chino.