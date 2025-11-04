JuanFran, analista de coches, sobre uno de los SUV más grandes y más baratos que llegó a España: “Es un vehículo orientado al confort”

El Dacia Bigster ya se ha dejado ver en España y promete convertirse en uno de los SUV más comentados del año. El analista automovilístico JuanFran lo ha probado en primicia y destaca que el nuevo modelo “impacta directamente en el segmento C”, un terreno muy competido donde compiten rivales como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Citroën C5 Aircross.

Más grande, más cómodo y con tres tipos de motor

Con 4,57 metros de largo, el Bigster es 23 centímetros más grande que el Duster, pero mantiene la misma plataforma, con ligeras mejoras en aislamiento, confort y espacio interior, reveló el experto en un video en su canal de YouTube Car Wow.

El nuevo SUV de Dacia parte con una oferta de tres motorizaciones: el motor de gasolina de 130 CV con tracción 4x4, la versión GLP de 140 CV y un híbrido de 155 CV, que eleva la cilindrada a 1.8 litros y homologa un consumo de apenas 4,6 l/100 km.

Según JuanFran, el Bigster “es un coche confortable en todos los aspectos, silencioso y con una suspensión orientada al confort”. Durante la prueba, el modelo híbrido demostró ser ágil en ciudad y agradable en carretera, aunque con una respuesta más suave que deportiva.

En el interior, el Bigster mantiene la estética robusta del Duster, con materiales sencillos pero de buena apariencia. En los acabados más altos incorpora instrumentación digital de 10 pulgadas y un sistema multimedia conectado a internet. Los asientos ofrecen un nuevo mullido y regulación eléctrica en altura, mientras que el parabrisas más grueso y los nuevos aislantes reducen el ruido de rodadura respecto al Duster.

En las plazas traseras, Dacia ha optado por no incluir siete asientos, priorizando el espacio y la comodidad de los ocupantes. Con 650 litros de maletero, el Bigster ofrece una capacidad líder en su segmento y una gran habitabilidad, ideal para familias o viajes largos.

Precios y versiones: del Essential al Extreme

La gama parte en 24.590 euros para el acabado Essential, con equipamiento básico. Le siguen los niveles Expression y Extreme, este último con detalles pensados para el ocio al aire libre: barras de techo modulares, tapicería lavable, llantas de 18 pulgadas y la posibilidad de techo solar panorámico.

Además, Dacia ofrecerá una versión Journey, más enfocada al uso familiar, con portón motorizado y control de velocidad adaptativo.

“Es un vehículo orientado al confort”, resumió JuanFran. “No busca ser deportivo, sino cómodo, amplio y funcional”. Con su precio competitivo y su carácter versátil, el Bigster apunta a convertirse en uno de los SUV más vendidos de su categoría.